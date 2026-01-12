Nasry Asfura se reúne con Marco Rubio para fortalecer relaciones entre Honduras y USA

Washington, Estados Unidos

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este lunes una reunión de alto nivel con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con el objetivo de abordar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la cooperación en materia de seguridad y la alianza económica entre ambas naciones. El encuentro resalta la relevancia de los vínculos diplomáticos entre Honduras y Estados Unidos, así como el papel estratégico que ambas naciones desempeñan en la estabilidad y el desarrollo de la región centroamericana.

Durante la reunión, Asfura reafirmó el compromiso del gobierno hondureño de trabajar de manera estrecha con Estados Unidos en temas orientados al crecimiento económico, la seguridad regional y el bienestar de sus ciudadanos. Por su parte, el secretario de Estado destacó las prioridades compartidas entre ambos países, especialmente en la lucha contra la delincuencia, la promoción de la inversión y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Ambas partes coincidieron en la importancia de mantener un diálogo permanente y una cooperación activa que contribuya al desarrollo sostenible y a la estabilidad regional.

