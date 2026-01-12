  1. Inicio
Nasry Asfura se reúne con Marco Rubio para fortalecer relaciones entre Honduras y USA

Durante la reunión, Nasry Asfura reafirmó el compromiso del gobierno hondureño de trabajar de manera estrecha con Estados Unidos en temas orientados al crecimiento económico, la seguridad regional y el bienestar de sus ciudadanos.

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras junto a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos.

 Foto: Cortesía
Washington, Estados Unidos

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este lunes una reunión de alto nivel con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con el objetivo de abordar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la cooperación en materia de seguridad y la alianza económica entre ambas naciones.

El encuentro resalta la relevancia de los vínculos diplomáticos entre Honduras y Estados Unidos, así como el papel estratégico que ambas naciones desempeñan en la estabilidad y el desarrollo de la región centroamericana.

Marco Rubio se reunirá con Nasry Asfura en Washington

Durante la reunión, Asfura reafirmó el compromiso del gobierno hondureño de trabajar de manera estrecha con Estados Unidos en temas orientados al crecimiento económico, la seguridad regional y el bienestar de sus ciudadanos.

Por su parte, el secretario de Estado destacó las prioridades compartidas entre ambos países, especialmente en la lucha contra la delincuencia, la promoción de la inversión y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

Ambas partes coincidieron en la importancia de mantener un diálogo permanente y una cooperación activa que contribuya al desarrollo sostenible y a la estabilidad regional.

Fotografías de la reunión sostendida por el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos.

Otras reuniones de alto nivel

El presidente electo, Nasry Asfura, sostuvo una reunión en horas tempranas con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, con el objetivo de analizar el fortalecimiento de las relaciones comerciales, la inversión extranjera y la cooperación económica entre ambos países.

De acuerdo con lo informado, el encuentro se centró en identificar mecanismos para ampliar el intercambio comercial y generar mayores oportunidades de crecimiento económico, en un contexto marcado por el interés de la nueva administración hondureña de atraer capital extranjero y promover la generación de empleo.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, nos centramos en relaciones recíprocas que generen crecimiento real, empleos reales y resultados reales para Estados Unidos y nuestros socios”, señaló el funcionario estadounidense tras la reunión.

El acercamiento con altos funcionarios del gobierno norteamericano forma parte de la agenda internacional del presidente electo, quien ha reiterado que uno de los ejes prioritarios de su gestión será la reactivación económica y el fortalecimiento de la confianza de los inversionistas.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

