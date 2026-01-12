Marco Rubio se reunirá con Nasry Asfura en Washington

Washington, Estados Unidos

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunirá este lunes con el presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, dentro de la agenda del político centroamericano en Washington, donde también dialogará con ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El encuentro entre Rubio y Asfura fue confirmado por el Departamento de Estado y tendrá lugar en la sede de la entidad a las 16:00 hora local (21:00 GMT), con la participación del vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Asfura, quien fuera respaldado públicamente por el presidente Donald Trump en las elecciones del pasado mes de noviembre, anunció la semana pasada que viajaría a Estados Unidos para estrechar lazos comerciales con la nación norteamericana, el principal socio comercial de Honduras.