¿Qué presidentes asistirán a la toma de posesión de Nasry Asfura?

Tegucigalpa, Honduras

El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, asumirá el poder el 27 de enero "bajo principios de austeridad, responsabilidad y respeto institucional", informó este sábado la oficina del líder del conservador Partido Nacional, que ganó las elecciones del pasado 30 de noviembre. "La Oficina del Presidente Electo reafirma ante el Honorable Cuerpo Diplomático y los Organismos Internacionales acreditados en Honduras, el compromiso del nuevo Gobierno con una Transición de Mando que honre la dignidad democrática de la Nación, bajo principios de austeridad, responsabilidad y respeto institucional", indicó la misma fuente en un escueto comunicado.

Añade que Asfura "ha expresado su disposición para que, a la brevedad posible, se realicen contactos al más alto nivel, con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y la cooperación bilateral y multilateral que unen a Honduras con la comunidad internacional".

Invitados a la toma de posesión