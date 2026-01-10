  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Qué presidentes asistirán a la toma de posesión de Nasry Asfura?

El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, asumirá el poder el próximo 27 de enero

  • Actualizado: 10 de enero de 2026 a las 13:00 -
  • Agencia EFE
Fotografía de archivo del presidente electo de Honduras, Nasry Asfura.

 Foto: EFE
Tegucigalpa, Honduras

El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, asumirá el poder el 27 de enero "bajo principios de austeridad, responsabilidad y respeto institucional", informó este sábado la oficina del líder del conservador Partido Nacional, que ganó las elecciones del pasado 30 de noviembre.

"La Oficina del Presidente Electo reafirma ante el Honorable Cuerpo Diplomático y los Organismos Internacionales acreditados en Honduras, el compromiso del nuevo Gobierno con una Transición de Mando que honre la dignidad democrática de la Nación, bajo principios de austeridad, responsabilidad y respeto institucional", indicó la misma fuente en un escueto comunicado.

Tomás Zambrano acusa “autogolpe” por decreto que ordena nuevo escrutinio

Añade que Asfura "ha expresado su disposición para que, a la brevedad posible, se realicen contactos al más alto nivel, con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y la cooperación bilateral y multilateral que unen a Honduras con la comunidad internacional".

Invitados a la toma de posesión

Sobre si vendrán o no presidentes de otros países a la toma de posesión de Asfura, una fuente cercana a él dijo escuetamente a EFE que "por ahora no se puede afirmar nada, tomando en cuenta que el presidente electo ha dicho que no quiere actos protocolarios y que tras asumir el poder comenzará a trabajar por el país".

"Honduras inicia una nueva etapa de diálogo, estabilidad democrática y apertura al mundo, sobre la base del respeto mutuo y el desarrollo compartido", señaló la Oficina del Presidente Electo.

Tradicionalmente la toma de posesión de los presidentes hondureños se han celebrado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, con la participación de gobernantes de otros países y representantes de organismos internacionales, entre otros invitados.Asfura ha decidido que su toma de posesión sea en el Parlamento hondureño, en una ceremonia sencilla y austera.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

