Nasry Asfura reafirma transición democrática ante la comunidad internacional

Tegucigalpa, Honduras.

Nasry “Tito” Asfura, presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, reafirmó este sábado ante el cuerpo diplomático y los organismos internacionales acreditados en el país su compromiso con una transición de mando democrática, responsable y respetuosa de la institucionalidad, en medio del clima de tensión política generado por recientes decisiones legislativas. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Asfura aseguró que el nuevo gobierno honrará la voluntad popular expresada en las urnas y promoverá una transición basada en la austeridad, la responsabilidad y el respeto institucional. “La Oficina del Presidente Electo reafirma el compromiso del nuevo Gobierno con una Transición de Mando que honre la dignidad democrática de la Nación”, expresó.

El mandatario electo también manifestó su disposición para establecer, a la brevedad posible, contactos al más alto nivel con gobiernos y organismos internacionales, con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y cooperación bilateral y multilateral.

“Honduras inicia una nueva etapa de diálogo, estabilidad democrática y apertura al mundo, sobre la base del respeto mutuo y el desarrollo compartido”, añadió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Toma de posesión con enfoque austero

En un comunicado oficial, la Oficina del Presidente Electo informó a las misiones diplomáticas y organismos internacionales que la toma de posesión presidencial, programada para el martes 27 de enero, se realizará bajo estrictos principios de austeridad y moderación económica, sin restar solemnidad ni trascendencia al acto.

El documento señala que las ceremonias contarán con el acompañamiento de los jefes de misiones diplomáticas y representantes de organismos internacionales acreditados en Honduras, destacando la importancia del evento para la vida democrática del país. Asimismo, Asfura reiteró su disposición de sostener encuentros personales al más alto nivel, orientados a garantizar el fortalecimiento de las relaciones internacionales de Honduras.

Tensión política

Las declaraciones del presidente electo se producen en un contexto marcado por la controversia en torno al Decreto No. 58-2025, publicado el 9 de enero en el diario oficial La Gaceta y sancionado por la presidenta Xiomara Castro, el cual instruye al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar un escrutinio general de todas las actas de las elecciones del 30 de noviembre de 2025. La medida fue adoptada pese a que el CNE ya declaró presidente electo a Nasry Asfura el 24 de diciembre de 2025, y oficializó los resultados de alcaldías y diputaciones dentro de los plazos establecidos por la ley.