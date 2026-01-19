¿Qué ocurrirá el 21 de enero en la sesión de instalación del Congreso?

Para entonces, las bancadas de los partidos políticos deberán haber consensuado la conformación de la Junta Directiva Provisional, integrada por un presidente, un vicepresidente y un secretario. No obstante, hasta ahora no se ha hecho público ningún acuerdo sobre la selección de estos cargos.

De acuerdo con la normativa vigente, ese día los 128 diputados electos deben reunirse en una sesión preparatoria, requisito indispensable para dar inicio formal a las funciones del nuevo pleno legislativo tras las elecciones generales.

San Pedro Sula, Honduras El miércoles 21 de enero se vivirá un momento clave en la política hondureña: la instalación del nuevo Congreso Nacional, correspondiente al período 2026-2030, según lo establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Según el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la primera sesión preparatoria del Congreso Nacional debe ser presidida por el secretario de Estado en los Despachos del Interior y Población.

Actualmente, ese cargo es ejercido por el secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero.

Bajo su coordinación, el pleno del Congreso deberá cumplir con el principal objetivo de esta primera sesión: la integración de la Junta Directiva Provisional, órgano que dirigirá temporalmente el Legislativo durante su proceso de instalación.

El artículo 6 de la misma ley establece que, con la participación de al menos 5 diputados, se procederá a conformar LA Junta Provisional, cuyos integrantes deberán prestar la promesa de ley ante el secretario de Gobernación o, en su ausencia, ante su sustituto legal.

De acuerdo con expertos constitucionalistas, ese sustituto sería el subsecretario Sergio Coello o, como última instancia, un juez designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como lo explicó anteriormente LA PRENSA Verifica.

Una vez electa, esta Junta Directiva Provisional tendrá la responsabilidad de presidir las sesiones preparatorias siguientes, garantizando el orden y la continuidad institucional hasta que se conforme la Junta Directiva en propiedad.

Tal como lo indica el artículo 14 de la ley, esta Junta es considerada el órgano máximo de dirección ejecutiva del Congreso Nacional. Por ello, su integración, ya sea provisional o definitiva, resulta determinante para el funcionamiento del Poder Legislativo.

El proceso de instalación del Congreso Nacional no concluirá el 21 de enero. La Ley Orgánica establece que será el 23 de enero cuando se celebre la última sesión preparatoria, durante la cual los diputados deberán elegir a la Junta Directiva en propiedad.

En esa jornada se definirá la directiva oficial que conducirá la primera legislatura del período 2026-2030, marcando así el cierre del proceso de instalación del nuevo Congreso.

La elección de la Junta Directiva en propiedad se realizará por mayoría simple de votos (65) entre los diputados.

Así, lo que suceda el 21 de enero no será un mero trámite administrativo, sino el punto de partida de una disputa política que definirá la conducción, el rumbo y la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional durante el período 2026-2030.