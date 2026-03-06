Esta imagen de San Pedro Sula con macuelizos rosados es de IA

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una imagen que muestra una supuesta calle de San Pedro Sula con árboles de macuelizo rosados en el que se observa un rótulo vial en el que se lee “bienvenidos” y una iglesia en el fondo. Sin embargo, es falso: se trata de un contenido generado con inteligencia artificial (IA). “Que Bonita la Naturaleza Árboles de Macuelizo en plena floración en San Pedro Sula”, dice literalmente la descripción de una publicación en Facebook que ha sido compartida casi 100 veces desde el 5 de marzo.

La temporada de floración de macuelizos en la ciudad de San Pedro Sula inicia a principios de enero y termina a finales de marzo, período en el que se observa la floración intensa (rosado, morado y amarillo) de estos árboles tropicales en muchas zonas de la ciudad. Este fenómeno natural ocurre durante la época seca y se debe a la combinación de factores biológicos, ecológicos y climáticos. Esta temporada hace que las calles, bulevares y parques urbanos se vean atractivos y coloridos.

Fabricada con IA

La imagen que circula en redes presenta inconsistencias visuales y de contenido asociadas con imágenes generadas por inteligencia artificial. Un análisis visual revela discrepancias en la representación de la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, especialmente en su cromatismo y detalles estructurales. El entorno también muestra errores de coherencia geográfica: un letrero de bienvenida aparece en pleno centro en lugar de las entradas principales. Finalmente, la escena ignora las normas de tránsito al mostrar un vehículo y una motocicleta avanzando en sentido contrario, errores típicos de los contenidos sintéticos.

Además, al analizar la imagen con Hive Moderation, una herramienta especializada en la detección de contenidos generados digitalmente, se determinó que tenía un 99.9% de probabilidad de haber sido generado por IA.