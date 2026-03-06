LA PRENSA Verifica participó en conversatorio de la MOE-UE sobre desinformación electoral

San Pedro Sula, Honduras

LA PRENSA Verifica participó en el conversatorio de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) sobre recomendaciones para futuros procesos electorales en Honduras y defendió una idea central: la desinformación electoral exige una respuesta más amplia que la simple corrección de contenidos falsos.

Para el equipo, el problema debe abordarse con educación ciudadana, alfabetización digital, pensamiento crítico y mejores condiciones para el ejercicio periodístico.

El encuentro tomó como base el informe de observación elaborado por la MOE-UE tras las elecciones generales de 2025.

La actividad reunió a actores clave del sistema electoral y del debate público. En el evento participaron Ana Paola Hall, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Cossette López, consejera vocal; Mario Flores, presidente del Tribunal de Justicia Electoral; e Ivonne Ardón, comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

Junto a ellos estuvieron diputados, representantes de sociedad civil, exfuncionarios, periodistas, académicos, medios de comunicación y otros sectores de la sociedad, convocados para discutir recomendaciones orientadas a fortalecer los próximos procesos electorales.

La jornada se organizó en cinco mesas de trabajo: marco legal, sistema electoral e inscripción de los partidos políticos; administración electoral; medios de comunicación y redes sociales; financiamiento de la campaña; y garantías para la participación política.

LA PRENSA Verifica participó en la mesa 3, centrada en medios y redes sociales, uno de los espacios más sensibles en tiempos de campaña por su relación directa con la circulación de contenidos falsos, engañosos o manipulados.

Durante esa mesa se discutieron cinco recomendaciones del informe europeo. La recomendación 14, señalada como prioritaria, plantea crear un entorno mediático seguro y libre de intimidación, con protección adecuada para periodistas en riesgo.

La 15 propone despenalizar la difamación y trasladarla al ámbito civil, en línea con estándares internacionales sobre libertad de expresión.

La 16 sugiere convertir los medios estatales en una verdadera cadena de servicio público, con independencia editorial y autonomía financiera.

La 17 llama a aprobar una ley de protección de datos que incluya reglas claras para el tratamiento de información personal por parte de actores electorales.

Y la 18 propone fortalecer la cooperación entre medios, academia, sociedad civil y empresas tecnológicas para impulsar alfabetización digital y reforzar las iniciativas de verificación.