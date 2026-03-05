Imágenes de 2007 y 2020 son usadas para asegurar que Honduras envió un avión y un buque para apoyar a Irán

San Pedro Sula, Honduras
Una publicación viral en redes sociales asegura que Honduras envió un avión F-22 Raptor y un supuesto buque nuclear para supuestamente apoyar a Irán en el conflicto contra Estados Unidos.
Sin embargo, la información es falsa. Las imágenes utilizadas como supuesta evidencia corresponden a dos hechos distintos ocurridos en 2007 y 2020, sin relación entre sí ni con las tensiones bélicas entre Irán, Estados Unidos e Israel.
“Honduras ya envía sus primeros F-22 Raptor y buque nuclear, para liberar al pueblo Iraní y demostrar el apoyo a nuestro principal socio comercial”, dice textualmente en una publicación de X, que registra más de 1,755 visualizaciones desde el 4 de marzo de 2026.
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensificó el 28 de febrero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron una serie de ataques aéreos en territorio iraní.
En uno de esos bombardeos murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, considerado la máxima autoridad política del país. Tras su muerte, Irán respondió con ataques utilizando misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos e Israel, así como contra sedes diplomáticas estadounidenses en distintos países.
Mientras Israel advirtió que prepara un nuevo plan de ataque, la crisis internacional también generó tensiones diplomáticas en otros países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó y amenazó al gobierno español con cortar relaciones comerciales luego que España restringiera el uso de las bases estadounidenses de Morón y Rota.
Aunque Honduras no participa directamente en el conflicto, el país se ve afectado de manera indirecta. Su relación diplomática cercana con Estados Unidos, aliado estratégico de Israel, y la dependencia de importaciones energéticas hacen que las decisiones y acontecimientos internacionales influyan en la economía del Estado.
Fotos sacadas de contexto
Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens permitió identificar el contexto real de las fotografías utilizadas erróneamente en la publicación viral.
Una nota publicada el 8 de mayo de 2019 por el medio Proceso Digital, titulada “Soy piloto empírico, dice Mel y recuerda que voló un F-5 cuando fue presidente”, incluye una de las imágenes virales en la que aparece el expresidente (2006-2009) Manuel Zelaya.
De acuerdo con este artículo periodístico, las fotografías fueron tomadas en 2007, cuando a Zelaya le permitieron pilotear un avión F-5 durante su mandato presidencial.
Otra de las imágenes aparece en una pieza publicada por Diario La Prensa el 10 de mayo de 2007, titulada “Riesgo innecesario, aventura de Zelaya en F-5”. El artículo confirma que el hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa y le otorga el crédito de la foto a la misma marca.
La tercera imagen difundida en la publicación viral muestra un barco patrullero FNH-21 de la Fuerza Naval de Honduras. Esta embarcación fue adquirida al gobierno de Israel en enero de 2020 por 54 millones de dólares, durante la administración del expresidente (2014 y 2022) Juan Orlando Hernández.
La información fue confirmada en un artículo publicado por El Heraldo el 8 de agosto de 2023.
En conclusión, Honduras no envió un avión o buque en apoyo a Irán. Las imágenes utilizadas en el contenido viral corresponden a hechos antiguos y circulan fuera de contexto, ocurridos años antes del actual conflicto bélico.