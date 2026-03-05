La imagen de un edificio de San Pedro Sula atacado por un dron iraní es un montaje

San Pedro Sula, Honduras

Se mueve en redes sociales una imagen que muestra que un edificio en San Pedro Sula supuestamente fue bombardeado por un dron de Irán. El contenido es falso: se trata de un montaje. La imagen original, compartida por la constructora Skyline en sus redes sociales, muestra la torre intacta. “Última hora. La ciudad de sps está bajo ataque un dron irani acaba de golpear unos de los edificios de la ciudad”, dice literalmente en la descripción de una publicación de Facebook, compartida el 5 de marzo de 2026.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensificó desde el 28 de febrero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques aéreos contra instalaciones en territorio iraní. En uno de esos bombardeos murió Alí Jameneí, líder supremo de Irán, lo que provocó una escalada de represalias. Desde entonces, Irán ha respondido con misiles y drones contra objetivos de Israel y Estados Unidos, mientras el ejército israelí informó el 4 de marzo que detectó nuevos misiles lanzados desde Irán hacia Israel, activando sus sistemas de defensa para interceptarlos. En medio de la escalada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el 5 de marzo un nuevo llamado a la Guardia Revolucionaria iraní, a los militares y policías del país a deponer las armas a cambio de inmunidad, en un intento por presionar al gobierno iraní. Honduras, aunque no participa directamente en el conflicto, se ve afectada de manera indirecta debido a su relación diplomática cercana con Estados Unidos y a la dependencia de importaciones energéticas.

Es un montaje

LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda inversa de la imagen en Google Lens, que condujo a una publicación del 13 de febrero de 2026 en un grupo público en Facebook llamado Skylines Centroamérica. La imagen contiene un logotipo en la parte superior central con el nombre de “SPS Skyline” y una descripción que dice: “Área metropolitana de la gran ciudad San Pedro Sula Honduras”. Al hacer un rastreo a las redes sociales asociadas a la marca SPS Skyline, se comprobó que corresponde a una constructora con sede en San Pedro Sula. La fotografía original fue publicada originalmente el 28 de diciembre de 2025 en su cuenta oficial de Instagram . En esa versión se observa el mismo edificio sin daños ni señales de destrucción. “¡Saludos Skyliners! Cerramos la última semana del 2025 con esta hermosa imagen del urbanismo en el suroeste. En el futuro cercano, a esta imagen se incorporarán los siguientes proyectos verticales: Zorzales del Merendón: Torre II (20 niveles), Apolo: 2 Torres (32 niveles), Summit: 1 Torre (32 niveles)”, señala textualmente la descripción de la publicación.