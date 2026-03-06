DKT Latam Norte: innovación en salud sexual y planificación familiar para Honduras

Con el objetivo de ampliar el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y respaldados por evidencia científica, DKT Latam Norte anunció la introducción y fortalecimiento de su portafolio de productos en Honduras, marcando un paso estratégico en el impulso de la salud sexual y reproductiva en el país.
Reconocida como uno de los proveedores de anticoncepción más grandes del mundo, DKT trabaja bajo un modelo de mercadeo social dinámico que combina eficiencia, sostenibilidad e impacto social, ofreciendo a las parejas opciones anticonceptivas accesibles y confiables que contribuyen a la reducción de la mortalidad materna y a la prevención del VIH/SIDA.
Portafolio de Productos en Honduras
El catálogo que DKT Latam Norte ofrece en el país incluye:
• SilverCare: Único dispositivo intrauterino sin hormonas y con núcleo de plata.
• Levoplant: Implante subdérmico.
• AMEU: Sistema de aspiración manual endouterina.
• Medfem: Anticonceptivo inyectable trimestral.
• Femiden: Tratamiento para endometriosis.
• Postpil: Pastilla anticonceptiva de emergencia, la primera registrada y comercializada en el país desde 2023.
Estas opciones están diseñadas para responder a distintas necesidades anticonceptivas bajo estándares internacionales de calidad y seguridad.
Capacitación y Alianzas Estratégicas
”DKT ha sido un aliado estratégico para las mujeres al ampliar el acceso a opciones anticonceptivas innovadoras y accesibles, al mismo tiempo que promueve el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos y fortalece su autonomía”, señaló la Dra. Ana Ligia Chinchilla.
Además del acceso a productos, DKT LATAM Norte pone a disposición de los profesionales de la salud una plataforma gratuita de capacitación médica continua. Este espacio de actualización científica busca fortalecer las capacidades técnicas del personal médico y promover prácticas clínicas basadas en evidencia.
Valores y Visión
La operación de DKT se sustenta en valores como el emprendimiento, orientación a resultados, antiburocracia, confianza profunda y colaboración. Con esta expansión, la organización busca consolidarse como un aliado estratégico del sistema de salud hondureño, promoviendo decisiones informadas que contribuyan al bienestar de las familias y al desarrollo social del país.