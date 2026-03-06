Alcalde Juan Diego Zelaya no ha dicho que la cisterna de agua costará 5,000 lempiras

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales asegura que el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, anunció que el precio del agua en los camiones cisternas costará 5,000 lempiras para los capitalinos. Sin embargo, la afirmación es falsa. No existe evidencia de que el edil haya realizado esa declaración y la supuesta medida tampoco ha sido reportada por medios de comunicación confiables ni fuentes oficiales. Además, el equipo de Zelaya confirmó a LA PRENSA Verifica que el alcalde mantiene el convenio de garantizar agua gratuita a Tegucigalpa. “Juan Diego Zelaya: Cobraremos 5000 lempiras por cada pipa de agua” dice literalmente el texto sobrepuesto en una imagen divulgada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 5 de marzo de 2026.

Ese día, Gustavo Boquín Suárez, gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), explicó en una entrevista que el agua distribuida mediante tanques cisterna en barrios y colonias de Tegucigalpa dejará de ser gratuita y pasará a tener un cobro razonable. Según el funcionario, la medida busca evitar que la institución continúe subsidiando totalmente el servicio, además de generar recursos para reducir pérdidas en el sistema, mejorar la calidad del servicio y garantizar un suministro más eficiente. Boquín también aclaró que el costo no será elevado ni desproporcionado. “No será L50 ni L60 el litro, pero sí tendrá un costo”, afirmó, sin hablar de una cantidad exacta. En Tegucigalpa, el precio de una cisterna de agua varía según su capacidad. Generalmente, los camiones de 2,800 a 3,100 galones tienen un costo que oscila entre 1,000 y 2,000 lempiras.

No hay registro

LA PRENSA Verifica no encontró evidencia de que Juan Diego Zelaya haya dicho que se cobrarán 5,000 lempiras por cada pipa de agua. En primer lugar, no existe ninguna publicación en las cuentas oficiales de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en Facebook , Instagram y X ni en las redes sociales de Zelaya ( Instagram , Facebook y X ) en la que se notifique de esa medida. Además, al buscar la cita textual, esta solo aparece difundida en algunas cuentas de redes sociales que previamente han sido identificadas por LA PRENSA Verifica como perfiles que comparten desinformación. De igual forma, ningún medio de comunicación confiable ha replicado esa supuesta declaración. La información divulgada es que la UMAPS anunció el 3 de marzo de 2026 que el agua distribuida por cisternas en la capital dejará de ser gratuita y tendrá un costo razonable. En ningún momento se mencionó un cobro de 5,000 lempiras por pipa, ni existe registro de que esa cifra haya sido anunciada por el alcalde Juan Diego Zelaya. LA PRENSA Verifica contactó directamente a la encargada de Comunicación Institucional de la Alcaldía del Distrito Central, Elena Castillo, quien desmintió la información. Castillo compartió vía WhatsApp un comunicado donde la Alcaldía garantiza el agua gratuita para la capital y desautoriza las declaraciones de Boquín sobre el posible cobro del líquido vital. “Se aclara el malentendido relacionado con declaraciones de Gustavo Boquín sobre la intención de valorar el agua con un costo de 50 lempiras por galón, pero se deja claro que estas ideas están completamente desautorizadas y que la voluntad del alcalde es mantener el convenio sin cobrar ni un solo lempira. El alcalde reafirma su compromiso de garantizar agua gratuita para toda la capital”, se lee literalmente.