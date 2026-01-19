Juez admite apelación de defensa de Cossette López sobre peritaje técnico de audios

Tegucigalpa, Honduras

El recurso fue interpuesto por el abogado Dagoberto Aspra, quien solicitó la práctica de un peritaje técnico especializado para determinar la autenticidad, veracidad y origen de las grabaciones que han circulado públicamente y que motivaron la apertura del proceso judicial.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de apelación presentado por la defensa de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López , en el marco del proceso por la difusión de presuntos audios en los que se aludiría a supuestos fraudes electorales.

Según explicó Aspra, con la admisión del recurso la CSJ permite la realización de análisis técnicos exhaustivos, orientados a establecer si los audios son reales, si han sido manipulados o editados, y si corresponden efectivamente a la voz de la funcionaria electoral.

“Se busca que un peritaje técnico determine con claridad la autenticidad y procedencia de los audios, para evitar juicios basados en material que podría no ser veraz”, aseguró el abogado defensor.

El caso se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política y electoral, dado que las acusaciones de fraude afectan directamente la credibilidad del sistema democrático y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de administrar los procesos electorales.

Aunque la admisión del recurso no implica un pronunciamiento de fondo, representa un paso relevante dentro del procedimiento legal, al abrir la posibilidad de que se incorporen pruebas técnicas que podrían resultar determinantes para esclarecer los hechos y garantizar el respeto al debido proceso.