Juan Orlando Hernández denuncia persecución política en su contra

El Poder Judicial de Honduras determinó mantener vigente la orden de captura y la alerta internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, lo que impide que el exgobernante pueda regresar al país sin ser arrestado al momento de ingresar al territorio nacional. La resolución judicial se conoció el jueves, cuando las autoridades declararon improcedentes los recursos presentados por la defensa del exmandatario, que buscaban dejar sin efecto la medida. Con esta decisión, cualquier intento de Hernández por retornar a Honduras derivaría en su detención inmediata para enfrentar los procesos judiciales abiertos en su contra.

Luego de conocerse la decisión judicial que mantiene la orden de captura en su contra, Hernández reaccionó públicamente a través de la red social X, donde denunció lo que calificó como una persecución política.

"UN CLARO CASO DE PERSECUCIÓN POLÍTICA. Desde hace algunos días fui informado por mi abogado que el Juez Natural ha rechazado, por el momento, mi solicitud de presentación voluntaria. He expresado de forma clara y reiterada mi firme intención de volver al país y enfrentar este proceso", escribió.

"A diferencia de muchos otros casos en los que sí se ha permitido la presentación voluntaria de los acusados, en mi caso no se está permitiendo. Ante esta situación presentaremos un amparo y ejerceremos todas las acciones legales correspondientes. Aquí lo que expresé ayer en mi entrevista en Radio América. De la mano de Dios enfrentaremos esta persecución política y obtendremos justicia", añadió.



