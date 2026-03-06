Juan Orlando Hernández denuncia persecución política en su contra

El Poder Judicial de Honduras determinó mantener vigente la orden de captura y la alerta internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, lo que impide que el exgobernante pueda regresar al país sin ser arrestado al momento de ingresar al territorio nacional.
La resolución judicial se conoció el jueves, cuando las autoridades declararon improcedentes los recursos presentados por la defensa del exmandatario, que buscaban dejar sin efecto la medida. Con esta decisión, cualquier intento de Hernández por retornar a Honduras derivaría en su detención inmediata para enfrentar los procesos judiciales abiertos en su contra.
Luego de conocerse la decisión judicial que mantiene la orden de captura en su contra, Hernández reaccionó públicamente a través de la red social X, donde denunció lo que calificó como una persecución política.
"UN CLARO CASO DE PERSECUCIÓN POLÍTICA. Desde hace algunos días fui informado por mi abogado que el Juez Natural ha rechazado, por el momento, mi solicitud de presentación voluntaria. He expresado de forma clara y reiterada mi firme intención de volver al país y enfrentar este proceso", escribió.
"A diferencia de muchos otros casos en los que sí se ha permitido la presentación voluntaria de los acusados, en mi caso no se está permitiendo. Ante esta situación presentaremos un amparo y ejerceremos todas las acciones legales correspondientes. Aquí lo que expresé ayer en mi entrevista en Radio América. De la mano de Dios enfrentaremos esta persecución política y obtendremos justicia", añadió.
UN CLARO CASO DE PERSECUCIÓN POLÍTICA— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) March 5, 2026
Desde hace algunos días fui informado por mi abogado que el Juez Natural ha rechazado, por el momento, mi solicitud de presentación voluntaria.
He expresado de forma clara y reiterada mi firme intención de volver al país y enfrentar este... pic.twitter.com/9MnEGwSVma
La situación ocurre a pesar de que el exmandatario fue beneficiado recientemente con un indulto en Estados Unidos, país donde había sido condenado por delitos vinculados al narcotráfico. No obstante, en Honduras continúa bajo investigación por otras acusaciones.
Entre los casos que siguen vigentes figura un proceso impulsado por el Ministerio Público en octubre de 2023, en el que también aparecen señalados otros siete exfuncionarios del anterior gobierno, incluido el expresidente Porfirio Lobo Sosa.
Según la acusación fiscal, Hernández habría formado parte de un esquema mediante el cual se desviaron recursos estatales utilizando fundaciones y empresas relacionadas con programas sociales.
Las investigaciones sostienen que aproximadamente 62 millones de lempiras provenientes de instituciones públicas habrían sido utilizados con fines políticos, particularmente para respaldar actividades vinculadas a su proyecto electoral.
Para concretar ese mecanismo, las autoridades señalan que se habrían utilizado empresas ficticias, prestanombres y contratos simulados, lo que permitió ocultar el origen y el destino del dinero. Parte de esos fondos, de acuerdo con la Fiscalía, terminó beneficiando a estructuras políticas como “Azules Unidos”, “Amigos de JOH” y la sociedad mercantil “La Cachureca”, además de operadores de campaña en varios departamentos.
Los fiscales consideran que este sistema constituye un posible esquema de lavado de activos, al haberse utilizado recursos públicos para financiar actividades partidarias.
En el plano internacional, Hernández fue condenado en 2022 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a 45 años de prisión tras ser declarado culpable de participar en una conspiración para enviar cocaína hacia Estados Unidos. Sin embargo, en noviembre de 2025 el entonces presidente estadounidense Donald Trump le concedió un indulto, lo que permitió su salida anticipada de prisión.
Tras recuperar la libertad, el exmandatario manifestó su intención de regresar a Honduras, aunque condicionó su retorno a contar con garantías de un proceso judicial justo.
Su equipo legal anunció que continuará utilizando las vías judiciales disponibles y adelantó que presentará un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la medida y permitir su retorno al país sin ser detenido.
Por ahora, la orden de captura permanece activa, por lo que cualquier ingreso de Hernández a Honduras implicaría su arresto inmediato.