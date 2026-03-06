Sentencian a seis años de cárcel a hondureño por agredir a agente de ICE

Oklahoma, Estados Unidos.

Un ciudadano hondureño fue condenado en un tribunal federal de Oklahoma, Estados Unidos, a más de seis años de cárcel tras declararse culpable de agredir y oponerse a un agente federal de inmigración durante un operativo. El acusado fue identificado como José Melgar Rivas, de 35 años, quien el pasado martes 3 de marzo recibió una sentencia de 78 meses de prisión.

La condena fue dictada después de que admitiera su responsabilidad en el delito de agredir, resistirse o impedir la labor de un funcionario federal, acción que provocó lesiones al oficial involucrado. La información fue confirmada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que detalló que el hecho fue conocido por un tribunal federal con sede en la ciudad de Oklahoma. De acuerdo con autoridades migratorias, Melgar-Rivas se encontraba en territorio estadounidense sin autorización legal para permanecer en el país. Tras cumplir la pena impuesta, el hondureño será deportado a su país de origen, según consta en el memorando de sentencia presentado por el fiscal federal Robert J. Troester.