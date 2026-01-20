Zambrano a Ochoa: "Estate quieto, sos la figura con que se puede estrenar el juicio político"

El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, lanzó una fuerte advertencia al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, a quien señaló como una de las figuras que podría enfrentar un juicio político desde el Congreso Nacional.
Tomás Zambrano en declaraciones respecto a los consensos y el contexto político a la instalación de la junta provisional del Congreso Nacional se refirió al consejero Ochoa advirtiendo sobre su papel que ha desempeñado en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Estate quieto, sos la figura con que se puede estrenar el juicio político”, expresó Zambrano, al cuestionar el papel que, a su criterio, ha desempeñado Ochoa durante el proceso electoral y el período poselectoral.
El parlamentario acusó al consejero de haber boicoteado el cronograma electoral, asegurando que sus acciones pusieron en riesgo la declaratoria oficial de resultados y la entrega de credenciales a alcaldes, diputados y presidentes electos.
Zambrano sostuvo que, de haber dependido de Ochoa, Honduras no contaría con autoridades electas debidamente acreditadas, lo que según dijo habría provocado una crisis institucional de mayores proporciones.
En ese contexto, Zambrano reiteró que el Congreso Nacional tiene las facultades constitucionales para actuar contra funcionarios que incurran en ilegalidades, incluyendo la activación de la figura del juicio político.
“El Congreso no es subordinado de nadie y tiene la obligación de velar por la institucionalidad del país”, manifestó Zambrano, al insistir en que algunos funcionarios han abusado de sus cargos.
Además, el legislador cuestionó que Ochoa haya percibido salarios mientras, según él, se dedicaba a obstaculizar los procesos electorales, sugiriendo que debería responder por sus actuaciones.
"Marlon Ochoa mejor que regrese los sueldos que ha ganado, porque lo único que ha hecho de ese cargo es boicotear el cronograma electoral desde antes de la internas, y elecciones generales", acotó.
Las declaraciones del diputado Tomás Zambrano se dan en medio de un clima de tensión política previo a la instalación del nuevo Congreso Nacional, donde él se perfila como el nuevo presidente del poder Legislativo.
Hasta el momento, Marlon Ochoa no ha respondido públicamente a las declaraciones del parlamentario del departamento de Valle.
El diputado Tomás Zambrano también arremetió contra el procurador general de la República y el procurador adjunto, a quienes calificó de ilegales, al asegurar que no cumplen con los requisitos establecidos en la ley para ejercer dichos cargos a lo que les pidió que renuncien.