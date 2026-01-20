Tegucigalpa, Honduras

Pineda explicó que el acuerdo inicial contemplaba congelar el aumento al peaje hasta el 26 de enero, fecha en la que concluye el mandato de Xiomara Castro ; sin embargo, la concesionaria accedió a extender el plazo para que el gobierno entrante de Nasry Asfura pueda definir si negocia el incremento o mantiene el subsidio estatal.

“En primera instancia se dejó para el día 26 y que sea el siguiente gobierno quien revise eso. Hay que agradecerle a Covi porque ellos dijeron de palabra que le darán un compás de espera hasta el 15 de febrero al gobierno entrante”, afirmó el funcionario.

El nuevo gobierno tendrá hasta el 15 de febrero para negociar el aumento al peaje en la carretera CA-5, luego de que la Concesionaria Vial de Honduras (Covi) aceptara, de manera verbal, otorgar un compás de espera antes de aplicar el ajuste tarifario, informó Octavio Pineda , ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

El titular de la SIT indicó que ya trasladó esta decisión a representantes del próximo gobierno y recomendó que el presidente electo dialogue directamente con Covi para confirmar el compás de espera y tomar una determinación.

“Me comuniqué con los personeros del gobierno entrante y les hice saber la decisión porque les dijimos que el presidente electo hable con la concesionaria para confirmar que le dé el compás de espera y se tome una decisión”, señaló.

En relación con la deuda con Covi por el subsidio al peaje, Pineda detalló que la semana pasada se realizó un pago aproximado de cinco millones de dólares, lo que permitió reducir la mora entre un 45% y un 55%.

“A la concesionaria se le pagó la semana pasada unos cinco millones de dólares y eso pudo bajar la mora en un 45 al 55%. Hay mora que vamos a dejar con el reajuste a la tarifa”, puntualizó.

El funcionario advirtió que, para evitar futuros incrementos automáticos, será necesario revisar y modificar las cláusulas 9.3 y 9.4 del contrato de concesión. Añadió que cancelar la concesión del peaje tendría un alto impacto económico para el país.

“Quitar la concesión del peaje le costaría al pueblo hondureño no menos de 160 millones de dólares porque todavía faltan varios años de contrato”, explicó.

A inicios de este mes, Covi anunció nuevas tarifas de peaje debido a que los valores no habían sido ajustados en los últimos cuatro años.

En el caso de los vehículos livianos, el incremento anunciado es de nueve lempiras, al pasar de 22 a 31 lempiras.

Los vehículos de seis ejes enfrentarían el mayor aumento, al pasar de 269 a 367 lempiras, lo que representa un alza de 98 lempiras.