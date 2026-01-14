Transportistas aplazan reunión con Covi por tarifas de peaje

Tegucigalpa, Honduras.

Los transportistas del país confirmaron este miércoles que la reunión para abordar el incremento en las tarifas de peaje con la Concesionaria Vial de Honduras (Covi) fue pospuesta para la próxima semana, mientras continúan las conversaciones para evitar la aplicación inmediata del ajuste. Uno de los representantes del sector explicó que, por ahora, el tema queda en suspenso y que existe un espacio de diálogo abierto con la concesionaria, a la espera de la participación de las nuevas autoridades gubernamentales. “Queda en suspenso todo. Va a haber una reunión el día 19 con las nuevas autoridades, parece que eso ya está adelantado. Se fabricó el espacio para que el transporte dialogue con la concesionaria y que no se aplicara ese ajuste; eso es lo positivo que se ha logrado”, manifestó.

El dirigente también reconoció el papel de los medios de comunicación en la visibilización del conflicto, señalando que la presión pública ha contribuido a que se mantenga el diálogo y se eviten medidas de fuerza como un paro del transporte. "Ha sido parte de nosotros y de ustedes los medios. Ustedes han estado diciendo que los transportistas van al paro, y eso nos ha servido. Hoy nos dimos cuenta de que ustedes sí son el cuarto poder", expresó. Consultado sobre si la reunión se realizará antes de la toma de posesión del próximo gobierno, el representante indicó que continúan las pláticas con la concesionaria y que esperan que la situación se calme en los próximos días. "Estamos en pláticas con la concesionaria. Esperemos a ver qué va a pasar antes del 19; por lo menos descansemos ahorita y aplacar esta situación, porque es necesario", señaló. Sobre la posibilidad de que el incremento continúe, el transportista recordó que el contrato de concesión establece ajustes anuales, por lo que el problema de fondo debe resolverse desde el marco legal y regulatorio del Estado. "El contrato habla de que todos los años va a haber un aumento. Aquí es donde tenemos que reparar esta situación. Hay una ley, a través del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, que habla de tarifas y peajes, pero nunca resolvieron este problema", afirmó. Ni los transportistas ni las autoridades de Covi han confirmado si durante la semana se suspenderá o se aplicará el aumento del peaje. No obstante, se espera que la concesionaria se pronuncie en las próximas horas para aclarar la situación.

