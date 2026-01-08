¡Golpe al bolsillo! Peajes suben hasta 98 lempiras y desatan furia en carreteras

Transportistas enfrentarán un aumento en las tarifas de peaje a partir del 15 de enero, luego del vencimiento del acuerdo firmado en 2024 entre la Concesionaria Vial de Honduras (Covi) y el Gobierno de Honduras.
Con la finalización de ese convenio, que permitió durante el 2024 no trasladar al usuario el ajuste anual establecido en el contrato de concesión, entrarán en vigencia las tarifas actualizadas.
En el caso de los vehículos livianos, el peaje pasará de 22 a 31 lempiras, lo que representa un incremento de 9 lempiras. Para los vehículos de dos ejes, la tarifa subirá de 90 a 122 lempiras, con un aumento de 32 lempiras.
En cuanto a los vehículos de tres ejes, el cobro se incrementará de 134 a 184 lempiras, es decir, 50 lempiras más. Para los de cuatro ejes, el peaje pasará de 179 a 245 lempiras, con una diferencia de 66 lempiras.
Los vehículos de cinco ejes verán un aumento de 82 lempiras, al pasar de 224 a 306 lempiras, mientras que los de seis ejes tendrán el mayor ajuste, con un incremento de 98 lempiras, ya que la tarifa subirá de 269 a 367 lempiras.
El ajuste tarifario responde a lo establecido en el Contrato de Concesión, que contempla revisiones periódicas en los cobros, las cuales fueron suspendidas de forma temporal durante 2024.
No obstante, el nuevo aumento ha generado preocupación entre transportistas, conductores y sectores productivos, quienes advierten que el alza podría impactar los costos de transporte y el precio final de bienes y servicios.
Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre medidas adicionales para compensar el impacto del incremento en los peajes.