¡Golpe al bolsillo! Peajes suben hasta 98 lempiras y desatan furia en carreteras

Cortés, Honduras.

Transportistas enfrentarán un aumento en las tarifas de peaje a partir del 15 de enero, luego del vencimiento del acuerdo firmado en 2024 entre la Concesionaria Vial de Honduras (Covi) y el Gobierno de Honduras.

Con la finalización de ese convenio, que permitió durante el 2024 no trasladar al usuario el ajuste anual establecido en el contrato de concesión, entrarán en vigencia las tarifas actualizadas.

En el caso de los vehículos livianos, el peaje pasará de 22 a 31 lempiras, lo que representa un incremento de 9 lempiras. Para los vehículos de dos ejes, la tarifa subirá de 90 a 122 lempiras, con un aumento de 32 lempiras.

En cuanto a los vehículos de tres ejes, el cobro se incrementará de 134 a 184 lempiras, es decir, 50 lempiras más. Para los de cuatro ejes, el peaje pasará de 179 a 245 lempiras, con una diferencia de 66 lempiras.