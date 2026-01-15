Equipo de Asfura analiza tarifas del peaje en la carretera CA-5

Tegucigalpa, Honduras

Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), confirmó que la decisión de suspender el incremento responde a instrucciones directas de la presidenta Xiomara Castro y al cumplimiento de su promesa de campaña de no aplicar ajustes a bienes públicos al cierre de su administración.

En el marco de la transición gubernamental y a pocos días del traspaso del mando presidencial, el equipo del presidente electo Nasry Asfura analiza el incremento de las tarifas de peaje en la carretera CA-5 Norte.

La medida mantiene vigentes las tarifas actuales hasta el último día del gobierno saliente.

Pineda explicó que el ajuste al peaje está contemplado en el contrato de concesión con Covi Honduras, firmado en 2012 y puesto en funcionamiento en 2014 para toda la carretera CA-5 Norte, durante las administraciones nacionalistas de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.

El contrato establece, en sus cláusulas 9.3 y 9.4, una fórmula de incremento basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación del tipo de cambio del dólar, factores que históricamente han presionado al alza las tarifas.

Destacó que durante su gestión la SIT mantuvo una comunicación permanente con la concesionaria, logrando acuerdos y obras de impacto, como el intercambiador logístico Villanueva–San Manuel, en el departamento de Cortés.

Ante este escenario, se consultó al equipo de trabajo del presidente electo Nasry Asfura, el cual confirmó que el aumento está siendo abordado como una prioridad nacional, debido a la gran cantidad de ciudadanos y sectores productivos que utilizan a diario esta importante vía.

Según indicaron, actualmente se analizan todos los puntos y la documentación relacionada, y en los próximos días se anunciarán las acciones que se adoptarán.

Edgardo Menéndez, dirigente del transporte de carga, manifestó que este sector es el que asume el mayor impacto económico por el pago de peajes, especialmente en el tramo San Pedro Sula–Tegucigalpa y viceversa.

Menéndez recordó que el propio gobierno confirmó que la tarifa permanecerá congelada hasta el 26 de enero, lo que brinda un compás de espera al sector transporte.