Esto se sabe de las investigaciones tras el ataque a Gladis Aurora López

Tegucigalpa, Honduras

El ataque contra la diputada del Partido Nacional, Gladis Aurora López , ocurrió la tarde del jueves 8 de enero en los bajos del Congreso Nacional, cuando acudieron a una convocatoria a sesión.

Han transcurrido seis días desde el atentado criminal contra la diputada Gladis Aurora López, sin que las autoridades policiales hayan capturado a los responsables de lanzar el artefacto explosivo.

LA PRENSA consultó a Will Paz, comisario y vocero de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), entidad encargada de las averiguaciones del caso. El funcionario aseguró que las investigaciones registran avances significativos.

“Las investigaciones está bastante avanzado. Sí hay bastante información relevante y hay un equipo especial que está trabajando con un equipo de la Fiscalía del Ministerio Público, pero sí hay grandes avances”, expresó.

Hasta la tarde de este miércoles, los responsables de haber perpetrado el hecho, al lanzar el explosivo en los bajos del Congreso Nacional, donde la diputada Gladis Aurora López se disponía a brindar declaraciones, permanecen prófugos de la justicia.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Ahorita sería irresponsable decirle que estamos pronto a las capturas, pero sí hay grandes avances, se ha avanzado bastante en este caso”, destacó el vocero de la DPI.

Paz recalcó que se trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público. “Se está trabajando de forma conjunta porque es la Fiscalía la que dirige técnica y jurídicamente la investigación, pero sí hay un equipo de delitos comunes de la DPI que está trabajando en este caso”, explicó.

Asimismo, señaló que existe información relevante que no puede hacerse pública por razones procesales. “Hay buena información y no se puede dar mayores detalles porque en el proceso penal sirven como herramientas. Pero sí hay avances y cuando se den las capturas se dará a conocer a la población”, manifestó.

El atentado también fue abordado por Johel Zelaya, fiscal general de la República, quien indicó que desde el primer momento se ordenó la intervención del Ministerio Público.

“Nosotros en el mismo momento ordenamos que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) se presentara con un equipo de fiscales”, afirmó.

Zelaya explicó que, aunque inicialmente el caso estaba siendo atendido por la DPI, ambas instituciones trabajan de manera articulada. “Sin embargo, ese caso ya lo estaba tomando la DPI, pero en eso estamos. Esas cosas no se pueden tolerar en un país de derecho. Necesitamos armonía, necesitamos paz, necesitamos abrazarnos como hondureños, y eso depende mucho de que haya justicia en este país”, consideró.

“Entre más injusticia hay en un país, la gente se resiente y sale a protestar. Necesitamos justicia”, concluyó el alto funcionario.