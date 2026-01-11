Diputada Gladis Aurora López recibe alta médica tras ataque y llama a la paz

Tegucigalpa, Honduras

La diputada del Partido Nacional por el departamento de La Paz, Gladis Aurora López recibió el alta médica luego de permanecer hospitalizada a causa de un ataque el pasado jueves que le provocó severos daños auditivos, entre ellos una pérdida del 70% de la audición en el oído derecho. “Agradezco la solidaridad de los amigos que con mucho cariño me llegaron a visitar. El otorrinolaringólogo necesita que esté con la menor vibración posible. En el oído derecho hay un 70% de pérdida y estoy en un tratamiento para ver si se mejora con más desinflamación. Tengo el oído izquierdo también dañado”, declaró López tras abandonar el centro asistencial privado.

La legisladora explicó que continúa bajo tratamiento médico con el objetivo de mejorar su condición de salud y recalcó que deberá mantener reposo para evitar complicaciones en su proceso de recuperación. Consultada sobre posibles acciones tras el ataque, López aseguró que confía en las investigaciones en curso. "Muchos amigos me han preguntado si haré algo. Claro que sí. El hecho de que yo diga que no odio a nadie y que tengo perdón en mi corazón es porque ni siquiera sé quiénes lanzaron el objeto, pero por supuesto que los procedimientos están dando su curso en la búsqueda de los responsables intelectuales y materiales", afirmó. La diputada consideró que el ataque fue un hecho planificado, ocurrido en medio del clima de tensión política que atraviesa el país. En ese contexto, hizo un llamado al diálogo y a la paz entre la ciudadanía, al tiempo que reiteró su disposición a contribuir a un ambiente de entendimiento y respeto. "Honduras no está para que los hondureños estemos actuando con odio sin conocernos unos a otros únicamente por ese odio que están llenando los corazones de las personas. Aprendamos a respetarnos y querernos aunque tengamos diferentes ideologías", externó la congresista.

Investigaciones contra los responsables