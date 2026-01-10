Así reaccionan políticos hondureños a la petición de un nuevo escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.

Políticos hondureños reaccionaron este sábado a la petición de un nuevo escrutinio de votos, pronunciándose en defensa del orden constitucional, la alternancia en el poder y el papel de las Fuerzas Armadas en el actual contexto político del país. la diputada liberal Maribel Espinoza manifestó el respaldo del pleno legislativo a las Fuerzas Armadas, subrayando que sus acciones deben enmarcarse estrictamente en la Constitución de la República.

"El pleno de Congreso Nacional de Honduras expresa a las FFAA su completo respaldo en sus acciones encaminadas a garantizar la alternación del poder, después de haberse realizado por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE)", afirmó Espinoza. La parlamentaria recalcó que el CNE es el único órgano facultado para emitir la declaratoria oficial de elecciones y que cualquier intento de desconocerla representa una amenaza al orden constitucional.

"Ellos están sujetos a la Constitución, por tanto, no deben atender órdenes ilegales de aquellos que conspiran para romper el orden Constitucional", concluyó su mensaje. En la misma línea, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, destacó la postura asumida por la institución castrense, señalando que "las Fuerzas Armadas se mantienen firmes junto a la ley, la democracia y al pueblo Hondureño, pese a las presiones por parte del Socialismo del Siglo XXI, la junta de comandantes no se prestó a la ilegalidad".

Zambrano afirmó que la actuación de la cúpula militar ha contribuido a recuperar la confianza ciudadana y remarcó que el proceso democrático debe avanzar conforme a lo establecido en la Constitución.

Zambrano afirmó que la actuación de la cúpula militar ha contribuido a recuperar la confianza ciudadana y remarcó que el proceso democrático debe avanzar conforme a lo establecido en la Constitución.

