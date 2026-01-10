  1. Inicio
  2. · Honduras

Así reaccionan políticos hondureños a la petición de un nuevo escrutinio

Políticos hondureños reaccionaron a la solicitud de un nuevo escrutinio electoral y fijaron postura sobre el rol del CNE, las Fuerzas Armadas y la transición presidencial

Así reaccionan políticos hondureños a la petición de un nuevo escrutinio

Maribel Espinoza recordó que el CNE es el único órgano facultado para emitir la declaratoria oficial de elecciones
Tegucigalpa, Honduras.

Políticos hondureños reaccionaron este sábado a la petición de un nuevo escrutinio de votos, pronunciándose en defensa del orden constitucional, la alternancia en el poder y el papel de las Fuerzas Armadas en el actual contexto político del país.

la diputada liberal Maribel Espinoza manifestó el respaldo del pleno legislativo a las Fuerzas Armadas, subrayando que sus acciones deben enmarcarse estrictamente en la Constitución de la República.

Xiomara Castro pide nuevo escrutinio de las elecciones en Consejo de Ministros

"El pleno de Congreso Nacional de Honduras expresa a las FFAA su completo respaldo en sus acciones encaminadas a garantizar la alternación del poder, después de haberse realizado por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE)", afirmó Espinoza.

La parlamentaria recalcó que el CNE es el único órgano facultado para emitir la declaratoria oficial de elecciones y que cualquier intento de desconocerla representa una amenaza al orden constitucional.

"Ellos están sujetos a la Constitución, por tanto, no deben atender órdenes ilegales de aquellos que conspiran para romper el orden Constitucional", concluyó su mensaje.

En la misma línea, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, destacó la postura asumida por la institución castrense, señalando que "las Fuerzas Armadas se mantienen firmes junto a la ley, la democracia y al pueblo Hondureño, pese a las presiones por parte del Socialismo del Siglo XXI, la junta de comandantes no se prestó a la ilegalidad".

Zambrano afirmó que la actuación de la cúpula militar ha contribuido a recuperar la confianza ciudadana y remarcó que el proceso democrático debe avanzar conforme a lo establecido en la Constitución.

Maribel Espinoza: "Estamos viviendo una alteración del Orden Constitucional"

"En nombre de todos los felicitamos por haber recuperado la confianza del pueblo hondureño. En momentos críticos es cuando se pone a prueba la naturaleza de los hombres", expresó.

Asimismo, el diputado nacionalista reiteró que el país se encamina a una transición conforme al calendario constitucional: "Habrá alternancia en el poder y Nasry Asfura tomará posesión el 27 de enero".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias