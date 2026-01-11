Nuevo recuento electoral profundiza la crisis política en Honduras

Tegucigalpa

La crisis electoral que vive Honduras desde las elecciones generales del pasado 30 de noviembre se ha agudizado nuevamente. La petición que hizo el sábado la presidenta del país, Xiomara Castro, al Consejo Nacional Electoral (CNE), fue que inicie “de inmediato” el conteo “voto por voto” de los comicios. Esto ocurre aun cuando el organismo dio a conocer en diciembre los resultados oficiales.

La petición fue aprobada en una reunión del Consejo de Ministros convocado el sábado por Castro, con la participación, como invitado, del presidente de la junta directiva del Parlamento, Luis Redondo, proponente de la iniciativa de un nuevo conteo “voto por voto”.

El viernes, en una sesión extraordinaria del Parlamento, sin más de 70 diputados opositores, a los que no se les permitió ingresar, según sus propias denuncias, una minoría, entre propietarios y suplentes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), aprobó el nuevo conteo “voto por voto”.