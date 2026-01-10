El mensaje de Xiomara Castro tras reunión de Consejo de Ministros

Tegucigalpa, Honduras.

Tras la reunión del Consejo de Ministros realizada en Casa Presidencial, este fue el mensaje de la presidenta Xiomara Castro. En conferencia de prensa, la subsecretaria de Gobernación, Heidy Alachán, aseguró en representación de la presidenta Xiomara Castro que el Gobierno garantizará una transición pacífica y ordenada, en apego a la ley y al respeto de la institucionalidad del Estado. De acuerdo con Alachán, durante el encuentro se presentaron informes de distintas instituciones del Estado con el objetivo de facilitar la continuidad de proyectos y obras ejecutadas durante los cuatro años de la actual administración, en el marco del cierre del periodo de gobierno.

La funcionaria señaló que, a criterio de la presidenta y del gabinete, existen esfuerzos y programas desarrollados durante este periodo que requieren seguimiento para asegurar su ejecución y continuidad en beneficio de la población. En ese contexto, indicó que la mandataria solicitó a la Secretaría de Gobernación y a otras instituciones cumplir con los roles que la ley les asigna, tanto en lo relativo al Congreso Nacional como al funcionamiento de las demás entidades del Estado, a fin de garantizar el ejercicio del Estado democrático de derecho. Alachán sostuvo que la presidenta ha mantenido una línea de coherencia entre sus posiciones y las acciones adoptadas a lo largo de su mandato, particularmente en lo referente al respeto a la legalidad y a los procedimientos institucionales. Asimismo, afirmó que "Castro reiteró que su gestión se mantendrá apegada a la verdad y al respeto de la ley hasta el último día de su administración".

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo dijo que "desde el Congreso Nacional estamos pidiendo que se cuenten todos los votos, gane quien gane, que sea respetado el voto del pueblo hondureño”. Añadió que esta noche dieron instrucciones para que desde el Congreso Nacional se mande una nota al Consejo Nacional lectoral de la copia de la publicación del decreto que ordena el nuevo escrutinio de los resultados electorales en el Diario Oficial La Gaceta para que inicien el mismo.