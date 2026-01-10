Así fue la llegada de ministros a Casa Presidencial en sesión clave

La presidenta Xiomara Castro citó este sábado a los ministros a las 3:00 p. m., en medio de tensiones tras la publicación en el diario oficial La Gaceta de un decreto que ordena al CNE el recuento total de los votos en las elecciones generales de 2025.
Rafael Alegría, viceministro del Instituto Nacional Agrario (INA), fue uno de los primeros en llegar a las instalaciones de la Casa Presidencial.
La reunión fue convocada sin dar mayores detalles acerca de su objetivo. Expertos advirtieron que el partido Libertad y Refundación (Libre), a pocos días de dejar el gobierno, busca “dar un golpe de Estado” para permanecer en el poder, pese a la catastrófica derrota que sufrió en las pasadas elecciones.
Así llegó la presidenta Xiomara Castro a la sesión del Consejo de Ministros. Minutos antes envió un mensaje a la población para explicar las razones por las cuales sancionó el decreto aprobado por 69 diputados del Congreso Nacional.
Según la mandataria, la decisión responde a la negativa del CNE de realizar el escrutinio de miles de actas electorales.
Carla Paredes acudió a la reunión como ministra de Salud, pese a haber anunciado su renuncia semanas atrás. Su presencia fue inesperada para los medios de comunicación.
En medio del panorama tenso, Edis Moncada, titular de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), llegó a la reunión luego de los señalamientos por su vínculo con la publicación en La Gaceta del decreto aprobado por el Congreso Nacional.
“La declaratoria de las elecciones generales nunca llegó para su publicación oficial. Durante cuatro años todo se ha publicado; no podemos decir que es ilegal el decreto”, afirmó Edis Moncada.
Sarahí Cerna, secretaria de la Presidencia, no ofreció mayores detalles acerca de la agenda de la reunión.
El gobierno ha mantenido un silencio sepulcral sobre el proceso de transición gubernamental y ni siquiera ha nombrado una comisión, como es usual y normal después de las elecciones.
Algunos estiman que el objetivo es que el Consejo de Ministros ordenará al jefe de las Fuerzas Armadas, general Héctor Valerio, que abra las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE), donde se guarda todo el material electoral, y entregue lo que allí se tiene a fiscales del Ministerio Público.
Otros señalan que la reunión del Consejo de Ministros es para aprobar informes del gobierno.