Policía revela nuevos detalles del ataque contra Gladis Aurora López

nuevos detalles del ataque contra Gladis Aurora López , Honduras.–

El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, reveló este viernes nuevos detalles sobre el ataque con un artefacto explosivo perpetrado el jueves 8 de enero contra la diputada del Partido Nacional, Gladis Aurora López, en los bajos del Congreso Nacional, un hecho que calificó como aislado, pero que aseguró no quedará en la impunidad. Durante una entrevista con el programa TN5 Matutino de Canal 5, el funcionario explicó que las investigaciones continúan abiertas y que se analizan varias hipótesis para determinar si en el ataque participaron más personas o si existió algún tipo de planificación previa. “El proceso investigativo está abierto, hay diferentes aristas en las cuales tienen que operarse las hipótesis y, una vez que se operan esas hipótesis, vamos a definir a ciencia cierta qué es lo que sucedió en este hecho, el actuar de estas personas”, afirmó Aguilar Godoy.

El ataque ocurrió mientras la diputada ofrecía una entrevista a medios de comunicación, cuando el artefacto explosivo fue lanzado desde la calle. Según la información preliminar, los responsables serían integrantes de colectivos de Libre, extremo que forma parte de las líneas de investigación en curso. El artefacto impactó directamente en la espalda de la legisladora y le provocó heridas en el cuello y en una de sus orejas, por lo que fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario. La explosión generó escenas de pánico entre periodistas, empleados del Congreso Nacional y otros diputados que se encontraban en el lugar.

Nuevos detalles

El director de la Policía también detalló que el análisis de las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 y de otros videos ha permitido establecer que el ataque no fue improvisado. “El seguimiento que se le ha hecho a través de las cámaras del 911 y de otros videos que han sido analizados por la unidad de pericias forenses de la DPI demuestran un actuar que atraía esta forma de ejecutar esta acción”, indicó. Añadió que la fabricación del artefacto evidencia una preparación previa. “Solo con el hecho de haber fabricado este artefacto, el cual al impactar explota, no solamente es el hecho de haberlo tirado; el hecho es la preparación que el mismo conlleva. Al impactar con la humanidad de la diputada hace implosión, lo cual nos dice que ya venían preparados para este tipo de acciones”, sostuvo.