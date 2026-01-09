  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

¿Ya capturaron a atacantes de Gladis Aurora López? Habla director de la Policía

El director de la Policía, Juan Manuel Aguilar Godoy, detalló avances en la investigación del ataque que causó quemaduras y daño auditivo a Gladis Aurora López

¿Ya capturaron a atacantes de Gladis Aurora López? Habla director de la Policía
1 de 10

El director de la Policía Nacional de Honduras, Juan Manuel Aguilar Godoy, se pronunció este viernes sobre el ataque ocurrido el jueves 8 de enero contra la diputada del Partido Nacional, Gladis Aurora López, en los bajos del Congreso Nacional.

 Foto: Cortesía
¿Ya capturaron a atacantes de Gladis Aurora López? Habla director de la Policía
2 de 10

En declaraciones al programa TN5 Matutino de Canal 5, Aguilar Godoy calificó el hecho como “un hecho lamentable”. "Las diligencias investigativas van en camino desde ayer, gracias al apoyo de las cámaras del 911 en las investigaciones y de las experiencias sobre la trayectoria del proyectil y otros videos que fueron encontrados y fueron secuestrados en diferentes lugares”, explicó.

Foto: Cortesía
¿Ya capturaron a atacantes de Gladis Aurora López? Habla director de la Policía
3 de 10

¿Y ya capturaron a los atacantes de Gladis Aurora López? Esto dijo el director de la Policía: “Hemos podido tener la perspectiva de más o menos qué es lo que sucedió y vamos a proceder inmediatamente ya con las diligencias técnico-jurídicas que el Ministerio Público nos ha dado para darle captura a estas personas. Hay un procedimiento penal que es responsabilidad del ente acusador del Estado, él mismo va a hacer sus propias diligencias y va a instruir a los órganos policiales en la actuar conforme a este caso".

 Foto: Cortesía
¿Ya capturaron a atacantes de Gladis Aurora López? Habla director de la Policía
4 de 10

Sobre los presuntos atacantes, Aguilar Godoy reiteró que la Policía Nacional actuará bajo principios de legalidad y respeto a los derechos de los presuntos responsables.

Foto: La Prensa
¿Ya capturaron a atacantes de Gladis Aurora López? Habla director de la Policía
5 de 10

“Nosotros siempre vamos a actuar bajo un principio de inocencia y vamos a respetar los derechos y la garantía de lo que él no hizo con la señora diputada. Ténganlo por seguro que este caso no va a quedar en impunidad y estas personas van a ser capturadas”, aseguró el director de la Policía.

Foto: Cortesía
¿Ya capturaron a atacantes de Gladis Aurora López? Habla director de la Policía
6 de 10

El incidente se produjo en un contexto de alta tensión política. La oposición había solicitado públicamente a las Fuerzas Armadas de Honduras y a la Policía Nacional garantizar el orden, pero los llamados fueron inicialmente ignorados.

 Foto: Cortesía
¿Ya capturaron a atacantes de Gladis Aurora López? Habla director de la Policía
7 de 10

Todo ocurrió mientras la diputada Gladis Aurora López ofrecía una entrevista. En ese instante el artefacto explosivo fue lanzado desde la calle por integrantes de los colectivos de Libre.

 Foto: La Prensa
¿Ya capturaron a atacantes de Gladis Aurora López? Habla director de la Policía
8 de 10

El artefacto impactó en la espalda de la legisladora, provocándole heridas en el cuello y en una de sus orejas y oído.

 Foto: La Prensa
¿Ya capturaron a atacantes de Gladis Aurora López? Habla director de la Policía
9 de 10

La parlamentaria fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario, mientras la explosión generó escenas de caos y pánico entre periodistas, empleados del Congreso y otros diputados presentes.

 Foto: La Prensa
¿Ya capturaron a atacantes de Gladis Aurora López? Habla director de la Policía
10 de 10

La Policía Nacional ofreció una recompensa de 300,000 lempiras a quien brinde información que permita identificar y ubicar a los presuntos responsables del ataque. La diputada nacionalista aseguró que no guarda ‘ningún resentimiento’ hacia la persona que lanzó el artefacto que la hirió.

 Foto: La Prensa
Cargar más fotos