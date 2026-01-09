¿Ya capturaron a atacantes de Gladis Aurora López? Habla director de la Policía

El director de la Policía Nacional de Honduras, Juan Manuel Aguilar Godoy, se pronunció este viernes sobre el ataque ocurrido el jueves 8 de enero contra la diputada del Partido Nacional, Gladis Aurora López, en los bajos del Congreso Nacional.
En declaraciones al programa TN5 Matutino de Canal 5, Aguilar Godoy calificó el hecho como “un hecho lamentable”. "Las diligencias investigativas van en camino desde ayer, gracias al apoyo de las cámaras del 911 en las investigaciones y de las experiencias sobre la trayectoria del proyectil y otros videos que fueron encontrados y fueron secuestrados en diferentes lugares”, explicó.
¿Y ya capturaron a los atacantes de Gladis Aurora López? Esto dijo el director de la Policía: “Hemos podido tener la perspectiva de más o menos qué es lo que sucedió y vamos a proceder inmediatamente ya con las diligencias técnico-jurídicas que el Ministerio Público nos ha dado para darle captura a estas personas. Hay un procedimiento penal que es responsabilidad del ente acusador del Estado, él mismo va a hacer sus propias diligencias y va a instruir a los órganos policiales en la actuar conforme a este caso".
Sobre los presuntos atacantes, Aguilar Godoy reiteró que la Policía Nacional actuará bajo principios de legalidad y respeto a los derechos de los presuntos responsables.
“Nosotros siempre vamos a actuar bajo un principio de inocencia y vamos a respetar los derechos y la garantía de lo que él no hizo con la señora diputada. Ténganlo por seguro que este caso no va a quedar en impunidad y estas personas van a ser capturadas”, aseguró el director de la Policía.
El incidente se produjo en un contexto de alta tensión política. La oposición había solicitado públicamente a las Fuerzas Armadas de Honduras y a la Policía Nacional garantizar el orden, pero los llamados fueron inicialmente ignorados.
Todo ocurrió mientras la diputada Gladis Aurora López ofrecía una entrevista. En ese instante el artefacto explosivo fue lanzado desde la calle por integrantes de los colectivos de Libre.
El artefacto impactó en la espalda de la legisladora, provocándole heridas en el cuello y en una de sus orejas y oído.
La parlamentaria fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario, mientras la explosión generó escenas de caos y pánico entre periodistas, empleados del Congreso y otros diputados presentes.
La Policía Nacional ofreció una recompensa de 300,000 lempiras a quien brinde información que permita identificar y ubicar a los presuntos responsables del ataque. La diputada nacionalista aseguró que no guarda ‘ningún resentimiento’ hacia la persona que lanzó el artefacto que la hirió.