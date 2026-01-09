Esto se sabe sobre los atacantes de Gladis Aurora López

Esta fotografía de mayor resolución fue tomada por un fotorreportero de La Prensa apenas minutos antes del ataque. Además, las cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911 registraron a los dos hombres que lanzaron el artefacto explosivo mientras se encontraban en los alrededores del hemiciclo. Estas imágenes se han convertido en una herramienta clave para reconstruir los instantes previos al atentado contra la diputada Gladis Aurora López.