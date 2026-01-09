Esto se sabe sobre los atacantes de Gladis Aurora López

Las autoridades hondureñas darán una recompensa de 300 mil lempiras a quien proporcione información que permita identificar a los dos presuntos responsables del lanzamiento de un artefacto explosivo en el Congreso Nacional, que causó graves heridas a la diputada Gladis Aurora López la tarde del 8 de enero. Hasta ahora, esto se conoce sobre los sospechosos y su paradero...
Esta fotografía de mayor resolución fue tomada por un fotorreportero de La Prensa apenas minutos antes del ataque. Además, las cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911 registraron a los dos hombres que lanzaron el artefacto explosivo mientras se encontraban en los alrededores del hemiciclo. Estas imágenes se han convertido en una herramienta clave para reconstruir los instantes previos al atentado contra la diputada Gladis Aurora López.
Este sospechoso, según las imágenes difundidas por la Policía, es un hombre de tez trigueña que permaneció al teléfono durante varios minutos, con barba, que llevaba una gorra hacia atrás y camiseta negra, detalles que permiten a los ciudadanos reconocerlo y proporcionar información confiable a las autoridades.
La Policía Nacional ofrece recompensa para su identificación, ya que después de lanzar el artefacto se retiró rápidamente del lugar, dificultando su captura inmediata y generando alerta entre las fuerzas de seguridad.
Hasta ahora, no hay confirmación oficial de detenciones ni cargos formales, aunque en redes sociales los hondureños ya compartieron nombres preliminares de los sospechosos, información que aún se encuentra bajo verificación por parte de las fuerzas de seguridad.
Esta es una imagen más nítida tomada por un fotógrafo de La Prensa, que muestra a la persona que, según la Policía, habría lanzado el artefacto explosivo.
El segundo implicado es un hombre adulto que vestía gorra y una chumpa en tonos gris y negro; aunque aún no se ha confirmado su identidad, la Policía solicita a la población que aporte cualquier dato que pueda contribuir a su localización.
La diputada Gladis Aurora López resultó herida durante el ataque, sufriendo lesiones en la espalda, cuello y cabeza; tras recibir atención médica inmediata, relató que el incidente ocurrió cuando se encontraba intentando ingresar al hemiciclo, en el marco de la votación de una moción en el Congreso.
El artefacto impulsado con fuerza impactó en la espalda de la diputada Galdis Aurora López. Así quedó su chaqueta.
Momento cuando Gladis Aurora López cae al suelo tras ser impactada por un artefacto explosivo. Sufrió heridas en el cuello y en una de sus orejas. Tras el ataque, la diputada fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario.
Respecto a su estado de salud, la diputada explicó que el artefacto explotó cerca del lado derecho de su cuerpo, provocándole un daño significativo en el oído. Los médicos realizaron estudios para descartar lesiones cerebrales, ya que la inflamación inicial dificultó una evaluación completa. Además, recibió suturas en la zona afectada y tratamiento por quemaduras que, según los especialistas, podrían ser de segundo y tercer grado.