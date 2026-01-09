Ofrecen L300,000 por información sobre sospechosos de atentar contra diputada

Tegucigalpa.

A través de sus redes sociales, la institución difundió las imágenes de los sospechosos y solicitó colaboración ciudadana. En una de las fotografías se observa a un hombre de tez trigueña, con barba, gorra hacia atrás y camiseta negra.

La Policía Nacional ofrece una recompensa de 300 mil lempiras por cada uno para quienes proporcionen información que permita ubicar y capturar a dos hombres señalados como responsables de lanzar un artefacto explosivo contra la diputada nacionalista Gladys Aurora López , en las cercanías del Congreso Nacional.

La Policía pidió que cualquier información sobre su identidad o paradero sea reportada al número 9974-9737 , ofreciendo una recompensa de 300,000 lempiras .

RECOMPENSA DE LPS.300,000 A QUIEN BRINDE INFORMACIÓN FIDEDIGNA SOBRE LA IDENTIDAD Y UBICACIÓN DE ESTE INDIVIDUO @hegusave @MartinezMadrid_ @SSEGURIDADHN @Canal8_hn pic.twitter.com/4H4I0E9PC8

El segundo sospechoso también fue identificado mediante imágenes, aunque su fotografía es menos nítida. Se trata de un hombre adulto que vestía gorra y una chumpa de color gris y negro. Por este individuo las autoridades ofrecen la misma suma de dinero como incentivo para facilitar su captura.

RECOMPENSA DE LPS.300,000 A QUIEN BRINDE INFORMACIÓN FIDEDIGNA SOBRE LA IDENTIDAD Y UBICACIÓN DE ESTE INDIVIDUO @hegusave @MartinezMadrid_ @SSEGURIDADHN @Canal8_hn pic.twitter.com/TD7VuwxkEv

Horas antes del anuncio de la recompensa, el Sistema Nacional de Emergencias 911 divulgó un video de cámaras de vigilancia en el que se observa a ambos sujetos juntos en una calle ubicada frente a las antiguas instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), al costado sur del Congreso Nacional.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En el material audiovisual se aprecia cómo uno de los hombres, vestido con chumpa gris y negra, toma impulso en medio de una intersección vehicular y lanza un objeto en dirección al hemiciclo legislativo. A su lado se encontraba otro individuo que vestía camiseta negra y llevaba un suéter amarrado a la cintura, quien sería el segundo sospechoso buscado por las autoridades.

El video también muestra que, pese a que el acceso al Congreso Nacional se encontraba parcialmente restringido alrededor de las 3:30 de la tarde, momento en que ocurrió el incidente, había un flujo considerable de vehículos circulando por la zona.

La agresión contra la diputada Gladis López se produjo cuando un artefacto explosivo impactó en su espalda y cuello dentro del Congreso Nacional. El hecho fue grabado en video y posteriormente difundido por el 911, lo que permitió iniciar las investigaciones e identificar a los presuntos responsables.