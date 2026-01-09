Quemaduras y daño auditivo: ¿cuál es el estado de salud de Gladis Aurora López?

Tegucigalpa.

La diputada nacionalista Gladis Aurora López continúa bajo observación médica luego de haber resultado herida tras la detonación de un artefacto explosivo afuera del Congreso Nacional. El ataque ocurrió cuando intentaba ingresar al hemiciclo, en medio de la jornada legislativa convocada por el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo.

Desde una camilla, con visibles lesiones en la cabeza y problemas de audición, la parlamentaria relató que el estallido la sorprendió mientras permanecía en los accesos del Congreso, luego de no haber podido entrar junto a otros diputados. El impacto le provocó heridas en la espalda, el oído y la cabeza, además de quemaduras en varias partes del cuerpo.

Pese a la gravedad del hecho, López aseguró que no alberga sentimientos de odio hacia quienes piensan diferente a ella o pertenecen a otros movimientos políticos. Señaló que muchas personas participan en protestas o actos de presión por razones económicas o por instrucciones de terceros, y recordó que todos tienen familias y responsabilidades.

Ante el ataque, y pese al riesgo que corrió su vida, la diputada, de manera pacífica, se refirió a las personas que “tal vez difieren con nuestro pensamiento o con la ideología del partido que milito”, y aseguró: “No tengo ningún odio hacia nadie”.