“Salí impulsada por los aires”: Gladis Aurora López relata momento de la agresión

La diputada del Partido Nacional, Gladis Aurora López, fue trasladada de emergencia a un centro asistencial privado de la capital tras resultar afectada durante un hecho violento registrado en las inmediaciones del Congreso Nacional.
En declaraciones brindadas mientras se dirigía al hospital, la congresista relató que presentaba fuertes dolores, mareos y problemas auditivos, luego de ser impactada por un objeto cuya naturaleza aún no ha sido determinada.
“Estamos llegando a la emergencia ahorita del Médical, voy con muchísimos dolores, no escucho con un oído”, expresó López en un audio difundido tras el incidente.
La diputada aseguró que las cámaras de seguridad y grabaciones en el lugar habrían captado el momento exacto del hecho.
“Yo creo que las cámaras captaron que salí impulsada por eso, no sé qué era, si era bomba o qué era. No tengo idea qué fue, solo sentí que salí impulsada por los aires, realmente”, manifestó.
En otro momento, López afirmó que el impacto habría afectado su vista, por lo que solicitó medidas de protección.
“Se me ha atentado contra mi vista, yo tengo que pedir a Derechos Humanos que me protejan. Ustedes saben cuántos episodios han habido de ataque a mi persona”, declaró.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran el instante en que un objeto impacta contra la diputada, provocando que caiga violentamente, lo que generó preocupación entre sus acompañantes y colegas.
Dirigentes nacionalistas condenaron el ataque contra Gladis Aurora López e hicieron un llamado enérgico a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, a quienes exigió asumir su responsabilidad constitucional y brindar seguridad en el Congreso Nacional.
El incidente ocurre en medio de un clima de alta tensión política en los alrededores del Congreso Nacional tras convocatoria de Luis Redondo a todos los legisladores.