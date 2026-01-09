Luis Redondo, peor funcionario de 2025, según lectores de La Prensa

San Pedro Sula, Honduras

La encuesta para elegir al peor funcionario de Honduras en 2025 colocó en el primer lugar a Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, quien obtuvo 749 votos, equivalentes al 47.98 % de la participación. Además, Redondo también fue elegido como el villano de 2025, con 671 votos, consolidando así el amplio rechazo ciudadano hacia su gestión.

Luis Redondo se caracterizó por inactividad legislativa y su gestión quedó marcada como la conducción del peor Poder Legislativo en la historia de Honduras. Llegó a la presidencia del Congreso Nacional de manera ilegal y, durante sus cuatro años al frente, no solo se comportó como un autócrata, sino que abusó de su cargo al utilizar fondos públicos para premiar a sus aliados y castigar a sus opositores. El rechazo popular fue categórico e irreversible, y quedó reflejado con claridad en las urnas.