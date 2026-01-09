Conadeh condena ataque contra diputada Gladis Aurora López

Tegucigalpa.

La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre , manifestó su preocupación por la gravedad del hecho, luego de que la legisladora resultara herida tras ser alcanzada por un artefacto explosivo en la zona de la espalda y el cuello, cuando intentaba ingresar al recinto legislativo, en medio de un ambiente de alta tensión política.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ( Conadeh ) condenó el ataque contra la diputada Gladis Aurora López , ocurrido en los bajos del Congreso Nacional, y exigió una investigación inmediata para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

López fue trasladada a un centro asistencial, donde médicos advirtieron que podría presentar afectaciones auditivas a causa de la explosión. Su estado de salud continúa bajo observación, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

En relación con el caso, la Policía Nacional informó que ofrece una recompensa de 300 mil lempiras a quien brinde información que permita identificar y capturar al responsable del ataque. Asimismo, confirmó que se activaron equipos especializados para rastrear al sospechoso y determinar si actuó de manera individual o con el apoyo de otras personas.

La institución policial también emitió un comunicado en el que advirtió sobre los riesgos que pueden derivarse de las convocatorias públicas a movilizaciones políticas, atribuidas al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Por su parte, el Conadeh señaló que, pese a que se había solicitado seguridad preventiva a la Secretaría de Seguridad, la respuesta policial fue insuficiente. El organismo consideró que esta situación debe ser investigada con urgencia.

En el contexto postelectoral, la institución advirtió que hechos como este incrementan el riesgo de escalamiento de la violencia política, debilitan la confianza ciudadana en las instituciones y generan un clima de intimidación que afecta el ejercicio seguro de la representación legislativa.

Ante este panorama, el Conadeh exhortó al Ministerio Público a iniciar una investigación de oficio, asegurar y preservar todas las grabaciones de cámaras de seguridad del Congreso Nacional y de edificios aledaños.

Finalmente, recomendó al Congreso Nacional reforzar sus protocolos internos de seguridad y mejorar los controles de acceso.