ASJ condena ataque contra la diputada Gladis Aurora López

Tegucigalpa, Honduras.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) condenó este jueves los "intentos de quebrantar la democracia desde el Congreso Nacional", así como el ataque violento contra la diputada Gladys Aurora López, ocurrido en el marco de la crisis política que enfrenta el Poder Legislativo.

A través de un pronunciamiento público, la ASJ señaló que las acciones impulsadas desde la directiva del Congreso Nacional representan una amenaza directa al orden constitucional y a la estabilidad democrática del país, advirtiendo que este ambiente de confrontación derivó en hechos de violencia dentro del hemiciclo legislativo.