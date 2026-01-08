ASJ condena ataque contra la diputada Gladis Aurora López

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) condenó este jueves los "intentos de quebrantar la democracia desde el Congreso Nacional", así como el ataque violento contra la diputada Gladys Aurora López, ocurrido en el marco de la crisis política que enfrenta el Poder Legislativo.
A través de un pronunciamiento público, la ASJ señaló que las acciones impulsadas desde la directiva del Congreso Nacional representan una amenaza directa al orden constitucional y a la estabilidad democrática del país, advirtiendo que este ambiente de confrontación derivó en hechos de violencia dentro del hemiciclo legislativo.
"ASJ condena los intentos reiterados de la directiva del Congreso Nacional por alterar el orden constitucional y debilitar la democracia en nuestro país, acciones que han derivado en el lamentable hecho de violencia registrado hoy en el CN", expresó la organización.
La entidad rechazó de forma categórica cualquier manifestación de violencia en el ejercicio político y subrayó que "la violencia no tiene cabida en una sociedad democrática", reiterando que los conflictos deben resolverse dentro del marco de la ley y el respeto institucional.
Finalmente, la ASJ exigió a las autoridades competentes una investigación inmediata y transparente del ataque contra la diputada Gladys Aurora López, con el fin de deducir responsabilidades y sancionar a los responsables conforme a la ley.
