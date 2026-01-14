  1. Inicio
Posponen por unos días el aumento al cobro del peaje en la carretera CA-5

La decisión se tomó tras una reunión ayer entre autoridades de Covi y representantes del sector transporte. El aumento estaba previsto para entrar en vigencia a partir de hoy 15 de enero

Posponen por unos días el aumento al cobro del peaje en la carretera CA-5

Son tres casetas ubicadas en la carretera CA-5.

 Foto: Emilio Flores/LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

La empresa Concesionaria Vial de Honduras (Covi) y los transportistas de carga pesada acordaron posponer entre el 19 y 21 de enero la entrada en vigencia de las tarifas del cobro de peaje en la carretera CA-5.

La decisión se tomó tras una reunión ayer entre autoridades de la concesionaria y representantes del sector transporte, horas antes del día que se había anunciado el trancazo.

“Primero queda en suspenso todo, que va a haber una reunión el día 19 con las nuevas autoridades, parece que eso ya está adelantado el día 19, y que se fabricó el espacio de parte del transporte con la concesionaria que hablara con las nuevas autoridades, que no se aplicara ese ajuste; es lo bueno de esto, es lo que se ha logrado”, indicó Gerardo Menéndez, dirigente del transporte pesado.

“Esperemos a ver, esperemos, por lo menos descansemos ahora, porque esperemos a ver qué va a pasar para aplacar esta situación, porque es necesario aplacar esta situación”, añadió Menéndez.

El contrato establece que la revisión de las tarifas al peaje debe hacerse una vez al año según la inflación, o sea, al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las nuevas tarifas que planea aplicar Covi a los hondureños son el aumento de 22 a 31 lempiras para los vehículos livianos; de 90 a 122; de 134 a 184; de 179 a 245; de 224 a 306, y de 269 a 367 lempiras.

