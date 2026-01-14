Posponen por unos días el aumento al cobro del peaje en la carretera CA-5

Tegucigalpa, Honduras

La empresa Concesionaria Vial de Honduras (Covi) y los transportistas de carga pesada acordaron posponer entre el 19 y 21 de enero la entrada en vigencia de las tarifas del cobro de peaje en la carretera CA-5. La decisión se tomó tras una reunión ayer entre autoridades de la concesionaria y representantes del sector transporte, horas antes del día que se había anunciado el trancazo.

“Primero queda en suspenso todo, que va a haber una reunión el día 19 con las nuevas autoridades, parece que eso ya está adelantado el día 19, y que se fabricó el espacio de parte del transporte con la concesionaria que hablara con las nuevas autoridades, que no se aplicara ese ajuste; es lo bueno de esto, es lo que se ha logrado”, indicó Gerardo Menéndez, dirigente del transporte pesado. “Esperemos a ver, esperemos, por lo menos descansemos ahora, porque esperemos a ver qué va a pasar para aplacar esta situación, porque es necesario aplacar esta situación”, añadió Menéndez.