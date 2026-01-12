  1. Inicio
  2. · Honduras

Covi Honduras anuncia que no hay acuerdos para congelar aumento a la tarifa de 2026

Covi confirmó que no se ha llegado a un acuerdo para congelar la tarifa de peaje de 2026, y que el aumento programado a partir del 15 de enero será retroactivo, incluyendo los subsidios pendientes de 2024 y 2025

Covi Honduras anuncia que no hay acuerdos para congelar aumento a la tarifa de 2026

Covi Honduras destacó que se ha mantenido siempre abierta y anuente a conversar con su contraparte oficial
San Pedro Sula, Honduras

La Concesionaria Vial de Honduras (Covi), anunció este lunes que a la fecha se mantiene la decisión, amparada en contrato, de ajustar la tarifa de peaje que corresponde a 2026.

Asimismo, la empresa aseguró que tampoco ha sido cancelado el monto que el gobierno le adeuda por concepto del subsidio de la tarifa de 2024 y 2025, y que el acuerdo suscrito que mantenía la tarifa del año 2020 vence el día 14 de enero de 2026.

Peajes hasta L98: conductores estallan por alza en carreteras

"El aumento que, por contrato, aplica a partir del próximo 15 de enero y que ya está programado, es retroactivo, es decir, reflejará el monto que la tarifa debe tener en 2026 y que durante los últimos cinco años se ha venido subsidiando2, puntualizó.

Covi Honduras destacó que se ha mantenido siempre abierta y anuente a conversar con su contraparte oficial y buscar acuerdos que vayan en beneficio de todas las partes.

Asimismo, informaron que se ha acordado una reunión de trabajo con el sector transporte, del que se espera la anuencia para el cumplimiento de las leyes y, en consecuencia, del contrato vigente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias