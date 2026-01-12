Covi Honduras anuncia que no hay acuerdos para congelar aumento a la tarifa de 2026

San Pedro Sula, Honduras

Asimismo, la empresa aseguró que tampoco ha sido cancelado el monto que el gobierno le adeuda por concepto del subsidio de la tarifa de 2024 y 2025, y que el acuerdo suscrito que mantenía la tarifa del año 2020 vence el día 14 de enero de 2026.

La Concesionaria Vial de Honduras (Covi), anunció este lunes que a la fecha se mantiene la decisión, amparada en contrato, de ajustar la tarifa de peaje que corresponde a 2026.

"El aumento que, por contrato, aplica a partir del próximo 15 de enero y que ya está programado, es retroactivo, es decir, reflejará el monto que la tarifa debe tener en 2026 y que durante los últimos cinco años se ha venido subsidiando2, puntualizó.

Covi Honduras destacó que se ha mantenido siempre abierta y anuente a conversar con su contraparte oficial y buscar acuerdos que vayan en beneficio de todas las partes.

Asimismo, informaron que se ha acordado una reunión de trabajo con el sector transporte, del que se espera la anuencia para el cumplimiento de las leyes y, en consecuencia, del contrato vigente.

