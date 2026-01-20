Sismo de magnitud 4.3 sacude Honduras

Un sismo de magnitud 4.3 se registró la tarde de este martes en Honduras, a unos 8 kilómetros del municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, según reportes de Earthquake Network y el Servicio Sismológico de Guatemala.
El movimiento telúrico ocurrió a las 4:33 pm, con una profundidad de 5 kilómetros, y fue percibido por los habitantes de la zona, quienes reportaron el hecho.
Hasta el momento, las autoridades no han informado de daños materiales significativos ni personas lesionadas a causa del sismo.
Este fenómeno se suma al registrado el viernes 16 de enero, cuando un temblor de mayor intensidad, de 5.7, sacudió la ciudad de San Pedro Sula y otras localidades del país durante la madrugada, alrededor de las 12:08 a. m.
Earthquake Network, conocido en español como Sismo Detector, es un sistema global de alerta temprana de terremotos que funciona mediante una red de teléfonos inteligentes y promueve la participación ciudadana en la ciencia sísmica.
PRELIMINAR:— Servicio Sismológico de Guatemala (@ssgin3) January 20, 2026
Sismo registrado a 8 km ONO de Omoa, Honduras. #Temblor #TemblorGT #Sismo #SismoGT pic.twitter.com/lxaRZSuaWJ