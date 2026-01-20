Sismo de magnitud 4.3 sacude Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Un sismo de magnitud 4.3 se registró la tarde de este martes en Honduras, a unos 8 kilómetros del municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, según reportes de Earthquake Network y el Servicio Sismológico de Guatemala.

El movimiento telúrico ocurrió a las 4:33 pm, con una profundidad de 5 kilómetros, y fue percibido por los habitantes de la zona, quienes reportaron el hecho.