Sismo de magnitud 4.3 sacude Honduras

El movimiento telúrico fue localizado a unos 8 kilómetros del municipio de Omoa, Cortés, y fue percibido por habitantes, quienes reportaron el hecho

Hasta el momento, las autoridades no han informado de daños materiales significativos.

 Foto: Servicio Sismológico de Guatemala
San Pedro Sula, Honduras.

Un sismo de magnitud 4.3 se registró la tarde de este martes en Honduras, a unos 8 kilómetros del municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, según reportes de Earthquake Network y el Servicio Sismológico de Guatemala.

El movimiento telúrico ocurrió a las 4:33 pm, con una profundidad de 5 kilómetros, y fue percibido por los habitantes de la zona, quienes reportaron el hecho.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de daños materiales significativos ni personas lesionadas a causa del sismo.

Este fenómeno se suma al registrado el viernes 16 de enero, cuando un temblor de mayor intensidad, de 5.7, sacudió la ciudad de San Pedro Sula y otras localidades del país durante la madrugada, alrededor de las 12:08 a. m.

Earthquake Network, conocido en español como Sismo Detector, es un sistema global de alerta temprana de terremotos que funciona mediante una red de teléfonos inteligentes y promueve la participación ciudadana en la ciencia sísmica.

