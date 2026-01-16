Fuerte sismo sacude Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Un fuerte sismo de magnitud 5.8, según Earthquake Network, se registró la madrugada de este viernes en Honduras, generando alarma entre la población, especialmente en la zona norte del país.

El movimiento telúrico fue percibido durante más de 10 segundos con fuerza en San Pedro Sula, donde ciudadanos reportaron el temblor a través de grupos de mensajería instantánea y redes sociales.

De acuerdo con Earthquake Network, el evento sísmico alcanzó una magnitud de 5.8, con epicentro ubicado a 27 kilómetros de La Jutosa, Choloma.

Earthquake Network, conocida en español como Sismo Detector, es una iniciativa de ciencia ciudadana y un sistema global de alerta temprana de terremotos que funciona a partir de una red de teléfonos inteligentes.

La plataforma utiliza el acelerómetro integrado en cada smartphone para detectar en tiempo real las vibraciones provocadas por un sismo, permitiendo alertar rápidamente a los usuarios y contribuir al monitoreo sísmico a nivel mundial.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Comentarios de ciudadanos no se hicieron esperar en redes sociales y grupos de WhatsApp, donde sampedranos describieron la experiencia con mensajes como “fue fuerte”, “estoy temblando” y “horrible”, reflejando el temor generado por el movimiento telúrico.

Algunas personas que se encontraban en viviendas de dos pisos relataron haber sentido el sismo con mayor intensidad, asegurando que percibieron cómo las paredes se movían de manera abrupta.