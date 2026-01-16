  1. Inicio
  2. · Honduras

Fuerte sismo sacude Honduras

De acuerdo con Earthquake Network, el evento sísmico alcanzó una magnitud de 5.8, con epicentro ubicado a 27 kilómetros de La Jutosa, Honduras.

Fuerte sismo sacude Honduras
San Pedro Sula, Honduras

Un fuerte sismo de magnitud 5.8, según Earthquake Network, se registró la madrugada de este viernes en Honduras, generando alarma entre la población, especialmente en la zona norte del país.

El movimiento telúrico fue percibido durante más de 10 segundos con fuerza en San Pedro Sula, donde ciudadanos reportaron el temblor a través de grupos de mensajería instantánea y redes sociales.

De acuerdo con Earthquake Network, el evento sísmico alcanzó una magnitud de 5.8, con epicentro ubicado a 27 kilómetros de La Jutosa, Choloma.

Earthquake Network, conocida en español como Sismo Detector, es una iniciativa de ciencia ciudadana y un sistema global de alerta temprana de terremotos que funciona a partir de una red de teléfonos inteligentes.

La plataforma utiliza el acelerómetro integrado en cada smartphone para detectar en tiempo real las vibraciones provocadas por un sismo, permitiendo alertar rápidamente a los usuarios y contribuir al monitoreo sísmico a nivel mundial.

Comentarios de ciudadanos no se hicieron esperar en redes sociales y grupos de WhatsApp, donde sampedranos describieron la experiencia con mensajes como “fue fuerte”, “estoy temblando” y “horrible”, reflejando el temor generado por el movimiento telúrico.

Algunas personas que se encontraban en viviendas de dos pisos relataron haber sentido el sismo con mayor intensidad, asegurando que percibieron cómo las paredes se movían de manera abrupta.

El alcalde sampedrano, Roberto Contreras, confirmó el sismo mediante su cuenta en X, donde escribió: “Tembló fuerte en este momento. San Pedro Sula estremecida por un temblor. Estamos vigilantes con los equipos municipales”.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre personas heridas ni daños materiales, aunque los equipos de emergencia y prevención permanecen en monitoreo constante ante cualquier eventualidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias