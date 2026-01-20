  1. Inicio
Educación autoriza segunda recuperación para aplazados en 2025

Los centros educativos públicos y privados deben de organizarse y comunicar a los padres de familia sobre las fechas, horarios y modalidades establecidas para la segunda recuperación académica

  20 de enero de 2026
  • Lizzi Benitez
Las matrículas para el año lectivo 2026 ya comenzaron, y los docentes deberán organizarse para aplicar una segunda recuperación.

Tegucigalpa, Honduras

En febrero inicia el periodo de clases en Honduras y, a pocos días, la Secretaría de Educación oficializó la segunda recuperación académica a nivel nacional para los estudiantes que reprobaron asignaturas durante 2025.

Jaime Rodríguez, ministro saliente de Educación, envió la circular No. 005-DSE-2026 el 19 de enero de 2026, la cual es obligatoria para los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales.

Rodríguez argumentó que “el objetivo de esta segunda oportunidad para los estudiantes es el fortalecimiento académico”.

La segunda recuperación respondería a un enfoque de inclusión y recuperación del aprendizaje, tomando en cuenta las dificultades académicas y sociales que enfrentan muchos estudiantes en el país y así mismo mantener el compromiso con el derecho a la educación de la niñez y juventud hondureña.

A inicios de 2024, Daniel Esponda, exministro de Educación, informó que solo habría una recuperación, pero a inicios de 2026 el ministro saliente cambió ese acuerdo.

A las afueras del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae) en la ciudad Kennedy de la capital, hubo una debate sobre la segunda recuperación. Muchos padres de familia están de acuerdo y otros en desacuerdo, porque aseguran que “la única responsabilidad de los hijos es estudiar”.

Los centros educativos deben cumplir con el acuerdo vigente y a los padres de familia y tutores para que acompañen a los estudiantes durante este proceso, destacando que el éxito de esta segunda recuperación depende del trabajo conjunto entre comunidad educativa y familias.

Asimismo, los centros educativos deben de organizarse y comunicar sobre las fechas, horarios y modalidades establecidas para la segunda recuperación académica.

