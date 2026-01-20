Educación autoriza segunda recuperación para aplazados en 2025

Tegucigalpa, Honduras

En febrero inicia el periodo de clases en Honduras y, a pocos días, la Secretaría de Educación oficializó la segunda recuperación académica a nivel nacional para los estudiantes que reprobaron asignaturas durante 2025. Jaime Rodríguez, ministro saliente de Educación, envió la circular No. 005-DSE-2026 el 19 de enero de 2026, la cual es obligatoria para los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales.

Rodríguez argumentó que "el objetivo de esta segunda oportunidad para los estudiantes es el fortalecimiento académico". La segunda recuperación respondería a un enfoque de inclusión y recuperación del aprendizaje, tomando en cuenta las dificultades académicas y sociales que enfrentan muchos estudiantes en el país y así mismo mantener el compromiso con el derecho a la educación de la niñez y juventud hondureña. A inicios de 2024, Daniel Esponda, exministro de Educación, informó que solo habría una recuperación, pero a inicios de 2026 el ministro saliente cambió ese acuerdo.