Berta Cáceres es la nueva imagen del billete de L200 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Este martes entró oficialmente en circulación el nuevo billete de 200 lempiras, una emisión que rinde homenaje a Berta Isabel Cáceres Flores, reconocida líder indígena lenca, defensora del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios en Honduras. La nueva pieza monetaria forma parte del proceso de actualización del sistema monetario nacional, impulsado por el Banco Central de Honduras (BCH), con el objetivo de modernizar el efectivo en circulación y facilitar las transacciones comerciales en el país. El diseño del billete incorpora el rostro de Berta Cáceres, acompañado de elementos gráficos que representan la biodiversidad, la riqueza natural y la identidad cultural hondureña, en alusión directa a su lucha por la defensa del territorio y el medio ambiente.

“El lanzamiento, en conmemoración del Día de la Mujer Hondureña, rinde homenaje a Berta Cáceres, heroína hondureña y primera mujer protagonista en un billete del país”, destacó el Banco Central de Honduras a través de su cuenta oficial en la red social X. Con esta emisión, por primera vez el rostro de una mujer indígena y defensora de la vida y el territorio aparece como figura principal en un billete hondureño, marcando un hecho histórico en la numismática nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El nuevo diseño del billete de L200 mantiene su valor nominal y suma mayor seguridad. 💵

Su lanzamiento, en conmemoración del Día de la Mujer Hondureña, rinde homenaje a Bertha Cáceres, heroína hondureña y primera mujer protagonista en un billete del país. #ElHiloQueTodoLoUne pic.twitter.com/shoFJH1Uf3 — Banco Central de Honduras (@BancoCentral_HN) January 20, 2026

Berta Cáceres, activista ambiental, feminista y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 2 de marzo de 2016. A casi una década de su muerte, su legado continúa vigente, y este billete busca preservar su memoria y promover la educación sobre su lucha. En paralelo, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Sefin) informó que este martes 20 de enero, durante el transcurso de la tarde, se realizará la transferencia de 686,489,444.85 lempiras a 268 alcaldías municipales que acreditaron la documentación correspondiente al ejercicio fiscal 2025 ante la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Según el comunicado oficial, estas transferencias se ejecutan en cumplimiento de instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, como parte del compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de los gobiernos locales y el bienestar de la población.