Bayron Ruiz filtró el narcovideo de “Carlón" Zelaya, revela InSight Crime

Tegucigalpa, Honduras.

El medio especializado InSight Crime publicó este 20 de enero nuevos detalles sobre el narcovideo filtrado en 2024 en el que aparece Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, negociando con presuntos narcotraficantes un aporte de 650.000 dólares para una campaña política. De acuerdo con InSight Crime, la divulgación de este material audiovisual tuvo profundas repercusiones políticas, al punto de ser uno de los factores que derivaron en la derrota del partido Libertad y Refundación (Libre) en procesos electorales posteriores y en un conflicto diplomático entre Estados Unidos y Honduras en materia de cooperación antidrogas y seguridad.

El análisis del medio señala que el escenario se tornó aún más complejo tras las elecciones generales del 30 de noviembre, especialmente luego del indulto otorgado el 1 de diciembre por el presidente estadounidense Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, según contextualiza InSight Crime. “Ruiz fue la fuente de un video publicado por InSight Crime en el que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta hondureña Xiomara Castro, negocia el pago de un soborno con traficantes de drogas de alto perfil durante la fallida candidatura presidencial de Castro en 2013”, afirmó InSight Crime en su más reciente publicación.

Según el medio investigativo, el video destapó las relaciones entre actores políticos y narcotraficantes que aportaban recursos económicos para campañas electorales, un patrón que ya había sido expuesto en procesos judiciales anteriores relacionados con el narcotráfico en Honduras, tal como documenta InSight Crime. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. InSight Crime explicó que la investigación sobre este material comenzó formalmente el 4 de abril de 2022, cuando el equipo envió una carta a Ruiz solicitándole una entrevista. En ese momento, el hombre se encontraba encarcelado en el norte del estado de Nueva York, como parte de una serie de contactos realizados desde una investigación iniciada en el otoño de 2019, tras el juicio por narcotráfico de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del entonces presidente Juan Orlando Hernández.

Una carta y un mensaje de texto

Cinco años después del inicio de ese proceso, el 14 de mayo de 2024, InSight Crime recibió un mensaje de texto desde un número guatemalteco con una fotografía de la carta enviada a Ruiz. “Si le interesa informarse del señor. Yo tengo algo que le puede interesar a los medios de comunicación”, escribió Ruiz en el mensaje, según cita textual publicada por InSight Crime. El medio detalló que, aunque Ruiz aseguró tener en su poder el polémico video, durante varias semanas no lo envió.

Tras su liberación el 23 de junio de 2022, el periodista Jeff Ernst, de InSight Crime, viajó a Honduras y sostuvo dos encuentros con Ruiz, quien finalmente le entregó el material que sería revelado en exclusiva por el sitio digital.

“Ruiz dijo que era uno de varios materiales comprometedores sobre políticos que le había entregado alguien cercano a Devis y Javier Rivera Maradiaga, los líderes de Los Cachiros”, explicó InSight Crime, al señalar que los hermanos grabaron durante años a sus socios y aliados políticos antes de entregarse a las autoridades estadounidenses.

Narcovideo

El video fue grabado con una microcámara instalada en un reloj y muestra una reunión en la que participaron Carlos “el Negro” Lobo, Héctor Emilio Rosa, alias Don H, Ramón Matta Waldurraga y Javier Rivera Maradiaga, donde se discutió la recolección de 13 millones de lempiras para la campaña de Libre.

Seis meses después de publicar el ahora famoso 'narco video' de Carlos Zelaya, la fuente fue asesinada. Aquí la historia tras la historia. Mi último con @dadams7308 👇 https://t.co/frpLNH1MlH — Jeff Ernst (@jeffgernst) January 20, 2026