Enfermera muere cuando daba a luz en el IHSS de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La profesional de la salud laboraba en el Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, en el departamento de El Paraíso, donde era reconocida por sus compañeros como una enfermera dedicada, responsable y comprometida.

Consternación y profundo dolor ha generado la muerte de la Licenciada en Enfermería, Irma Tatiana Castellanos, quien falleció el miércoles mientras daba a luz en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en Tegucigalpa.

De acuerdo con información difundida por medios locales de Danlí, Castellanos perdió la vida durante el proceso de parto.



Compañeros de trabajo han expresado mensajes de pesar y solidaridad, recordando a la licenciada Castellanos como una profesional entregada a su vocación de servicio.



Hasta el momento, las autoridades del IHSS no han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento, mientras familiares y compañeros esperan claridad sobre lo ocurrido.



A través de redes sociales, el Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, El Paraíso, emitió un acuerdo de duelo por el sensible fallecimiento de la querida enfermera Tatiana Castellanos.

