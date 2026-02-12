¿Cuántos motociclistas sancionó Tránsito por no portar chaleco reflectivo?

Las autoridades de la DNVT hicieron un llamado a los conductores de vehículos de dos y tres ruedas con motor a cumplir la normativa, advirtiendo que los operativos y el decomiso de licencias continuarán a nivel nacional hasta lograr mayor conciencia y reducir la siniestralidad.
En ciudades como San Pedro Sula se registran entre 20 y 25 accidentes diarios, de los cuales más del 50% involucran motocicletas, una cifra que refleja la urgencia de fortalecer las medidas de seguridad vial.
Los motociclistas sancionados cuentan con un plazo de 72 horas para reclamar su licencia en la oficina donde se les impuso la infracción, previo pago de la multa correspondiente.
Las bandas reflectivas obligatorias deben ser de color blanco, amarillo o anaranjado, y pueden ir adheridas a chalecos, arneses u otros dispositivos que permitan hacer visible al conductor.
La DNVT reiteró que el objetivo de estos operativos no es recaudatorio, sino preventivo, buscando reducir accidentes de tránsito en horas nocturnas, cuando la visibilidad es limitada.
Si el conductor reincide en la misma infracción dentro de un período de un año, la normativa establece que su permiso de conducir puede ser decomisado hasta por seis meses.
El incumplimiento a esta disposición, establecida en el artículo 99, numeral 28, de la Ley de Tránsito, contempla la retención inmediata de la licencia y la aplicación de una multa económica.
La sanción por primera vez asciende a 400 lempiras, mientras que en caso de reincidencia aumenta a 700 lempiras, como medida disuasiva para reducir la repetición de la falta.
Las autoridades confirmaron que los controles no fueron una acción aislada, sino que continuarán de manera permanente, ya que la ley mantiene plena vigencia mientras no sea reformada.
Los operativos se desarrollan de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana en distintos puntos del país, como parte de una estrategia nacional orientada a reforzar el cumplimiento de la normativa vial en horario nocturno.
En caso de reincidencia, la sanción aumentará en un 50 % y podría implicar el decomiso de la licencia por seis meses.
Un total de 423 licencias de conducir fueron decomisadas durante un operativo nocturno ejecutado por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), luego de que los conductores, principalmente motociclistas, fueran sorprendidos circulando sin chalecos o arneses con bandas reflectivas obligatorias.