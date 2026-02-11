¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Halle Berry?

La aparición de Halle Berry en la alfombra roja de Los Ángeles para el estreno de su nueva película, Crime 101, coincidió con un momento clave en su vida personal y profesional.

La actriz atrajo la atención tanto por su atuendo como por el imponente anillo de compromiso que lució en su mano, confirmando así un paso decisivo en su relación con el músico Van Hunt.

“Cuando llegas a los 54, ya lo has intentado un par de veces, tres para ser exactos”, comentó Berry en entrevista con la revista estadounidense People, aludiendo a sus matrimonios anteriores y a la certeza con la que vive este compromiso.

Para la ganadora del Oscar, la experiencia le permitió identificar la naturaleza de este vínculo: simplemente, aseguró que “sabes cuándo es el correcto, porque sabes cuándo no lo es”.

El anillo, que acaparó las miradas en la alfombra roja, fue valorado por expertos en joyería consultados por People.

La pieza, con un diamante de corte bezel de aproximadamente dos quilates rodeado de más de 20 diamantes de colores y otras piedras preciosas en oro amarillo, podría superar los USD 200.000, estimaron los especialistas.

Chau Lui, cofundadora de la firma CELI, remarcó la originalidad del diseño y sostuvo que han visto “muchos anillos con múltiples piedras y un grupo de diamantes dispuestos de formas muy particulares”.

En medio de la atención mediática, Berry abordó los rumores sobre su respuesta a la propuesta de Van Hunt.

Durante su participación en el programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la artista desmintió versiones erróneas al aclarar que no dijo “no”, sino que simplemente no tienen fecha definida y ratificó: “Claro que le dije que sí, que me casaría con él”.

Al exhibir su anillo ante Fallon, Berry ironizó sobre el tamaño de la joya y agradeció con humor.

El conductor reaccionó ante la dimensión de la pieza con un “Oh, pequeño”, lo que desató risas en el estudio.

La relación entre Halle Berry y Van Hunt se hizo pública en septiembre de 2020 a través de redes sociales, tras varios meses de especulaciones.

Desde entonces, la pareja se ha mostrado unida, construyendo un vínculo basado en honestidad y comunicación.

Berry, madre junto a Gabriel Aubry y Olivier Martinez, relató en el programa estadounidense Today With Jenna & Friends que, antes de cualquier acercamiento físico, ya se había enamorado solo por conversar, compartir y contar absolutamente todo con Hunt.

“Lo bueno, lo malo, lo feo. Fuimos completamente honestos”, resumió la actriz.

Aunque Hunt señaló en una entrevista conjunta que la propuesta “estaba flotando en el aire”, Berry explica que el matrimonio no es una necesidad para validar su relación.

Tras tres matrimonios previos y uno por parte de Hunt, ninguno siente que deba casarse para validar su amor: “No lo necesitamos”.

No obstante, la actriz reconoció que esta unión tiene un matiz particular al confesar: “Creo que nos vamos a casar simplemente porque, de todas las personas con las que me he casado, él es con quien debí haberme casado. Siento que deberíamos hacerlo, pero no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos expresar ese deseo”.

Con el compromiso confirmado y un anillo que simboliza una nueva etapa en su vida, Berry parece haber hallado en Van Hunt el equilibrio que buscaba.

Nacida el 14 de agosto de 1966 en Cleveland, Ohio, Halle Berry comenzó su trayectoria destacando como modelo y finalista en el certamen Miss USA 1986.