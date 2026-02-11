Muere James Van Der Beek, estrella de 'Dawson's Creek'

Estados Unidos.

James Van Der Beek , actor conocido por interpretar a Dawson Leary en "Dawson's Creek" y por numerosos papeles en cine y televisión, falleció el miércoles. Tenía 48 años.

A Van Der Beek le diagnosticaron cáncer colorrectal en 2023 e hizo público su diagnóstico en 2024.

La familia de Van Der Beek anunció la noticia con un comunicado en su Instagram: “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Tenemos mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos privacidad y paz mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

Van Der Beek tiene seis hijos con su esposa, Kimberly.

Recientemente, el actor tuvo apariciones especiales en un episodio de ‘Walker’ y en la película de Tubi ‘Sidelined: The QB and Me’.