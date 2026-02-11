Prince Royce y Romeo Santos cantarán en Miami en Premio lo nuestro

Miami

Los cantantes de bachata Romeo Santos y Prince Royce cantarán juntos en la ceremonia del 'Premio lo nuestro' el próximo 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, donde se reconocerá lo mejor de la música latina, según anunció este miércoles TelevisaUnivision.

El 'rey' y el 'príncipe' de la bachata, respectivamente, cantarán una mezcla de sus más recientes éxitos incluidos en su álbum conjunto 'Better Late Than Never' en "una noche dedicada a los ritmos del Caribe", indicó la compañía mediática en un comunicado.

A estos artistas se suma el cantante de vallenatos colombiano Silvestre Dangond, quien cantará por primera vez en televisión 'Una vaina bien' junto a Sebastián Yatra.

Por otro lado, participará el pianista y compositor Arthur Hanlon como parte del reconocimiento musical especial a la española Paloma San Basilio, quien recibirá el 'Premio lo nuestro a la excelencia'.

Asimismo, la puertorriqueña Lunay presentará su nuevo sencillo 'Ojalá', mientras la estrella panameña Sech interpretará su éxito 'Novia no'.