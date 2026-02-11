¡Con triplete de Olivera! Motagua se da un festín y arrolla al Génesis PN

La Paz, Honduras.

¡Fiesta de goles en La Paz! El Motagua se dio un festín este miércoles y arrolló al Génesis PN (5-0) en el inicio de la jornada 5 del torneo Clausura 2026. Rodrigo de Olivera se terminó haciendo con su primer triplete vistiendo la camiseta de los Azules. El estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz fue testigo del encuentro que no tuvo goles en la primera parte y todas las celebraciones fueron en el complemento, donde el uruguayo Rodrigo de Olivera anotó un triplete. Los Caninos metieron presión y aprovechando su conociendo de la cancha sintética, Ángel Tejeda y Carlos Arzú se convirtieron en peligros constantes para el Ciclón.

Al minutos, tapadón del arquero Luis Ortiz tras el remate de Brayan Félix en una ocasión generada por la banda izquierda. Pero hasta ese momento duró la mejor versión de los Caninos en el duelo. Ya con el juego nivelado, Motagua cerró tocando las puertas del gol. "Droopy" Gómez ejecutó el tiro libre y Óscar Padilla Discua cabeceó levemente encima del arco de Dayan Rodríguez. Seguido, apareció el novel Darell Oliva con un centro que por poco complicó a la zona baja de los Caninos.

FIESTA DE GOLES

Con la llegada del segundo tiempo, Motagua no esperó mucho para abrir el camino al triunfo. Centro de "Droopy" Gómez y cabeceó Jefryn Macías con sello de gol y el uruguayo Rodrigo Olivera empujó la pelota para el 1-0 al 48. El DT portugués Fernando Mira movió el tablero para responder a la anotación de los visitantes, pero de inmediato llegó el segundo. Centro venenoso de Darell Oliva que impactó en el poste, luego un cabezazo de Rodrigo de Olivera otra vez al poste y no falló Óscar Padilla Discua para el 2-0. Génesis PN rozó el descuento cuando el experimentado Ángel Tejeda estrelló el esférico en el poste izquierdo de Luis Ortiz, quien se estiró a más no poder, pero no logró desviar la trayectoria. Ya Motagua tomó el control absoluto del mediocampo, el balón se paseó más en poder de la visita y sufrió Génesis PN. Romario da Silva no perdonó en su primera intervención en el partido tras un gran pase de Dennis Meléndez y el brasileño se quitó al meta para definir el 3-0 al minuto 68. Jorge "Puchulín" Serrano sacó su velocidad en la búsqueda del gol y fue derribado por el zaguero Ángel Sánchez, quien fue expulsado y el árbitro José Valladares decretó el penal que transformó en la cuarta anotación Rodrigo de Olivera. Cuando las luces del escenario deportivo estaban cerca de apagarse con el final del duelo llegó el 5-0. Romario da Silva no pecó de egoísta y sirvió para Rodrigo de Olivera quien solamente empujó la pelota a la red para decretar su triplete. De esta forma ahora es el líder de goleo con 4 anotaciones.



FICHA DEL JUEGO