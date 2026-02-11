James Van Der Beek: el síntoma de cáncer que ignoró

James Van Der Beek se sinceró sobre los síntomas que experimentó y que hicieron que una colonoscopia de rutina fuera aún más crucial cuando descubrió que tenía cáncer colorrectal en etapa 3.
"Fue solo un cambio en mis hábitos intestinales", le contó a PEOPLE para el artículo de portada de noviembre de 2024, cuando hizo pública su enfermedad. "Pensé: 'Probablemente deba cambiar un poco mi dieta. Quizás deba dejar el café. Quizás deba dejar de ponerle crema'. Y finalmente lo eliminé de mi dieta, y no mejoró, así que pensé: 'Bueno, mejor voy a que me revisen'". Y lo hizo. El médico especialista le indicó hacerse una colonoscopia para encontrar la causa de sus problemas estomacales.
Se trata de un procedimiento médico de diagnóstico y prevención que permite al especialista visualizar el interior del intestino grueso (colon) y recto utilizando un tubo delgado, flexible y con cámara, llamado colonoscopio. Se introduce por el recto para detectar pólipos, inflamación, sangrado o úlceras, permitiendo tomar biopsias o extirpar lesiones durante el mismo estudio.
Cuando finalmente se acercó al procedimiento, dijo que no estaba preocupado. "Me sentí muy bien al salir de la anestesia porque finalmente lo había hecho y lo había investigado", dice. "Y al salir de la confusión, el gastroenterólogo me dijo, con su tono más amable, que era cáncer ". El actor, de 47 años, aseguró que entró en shock.
"Estoy muy sano", dice. "Tenía un estado cardiovascular increíble. Intenté comer lo más sano posible, según mis conocimientos en ese momento. Aunque desde entonces he aprendido mucho sobre lo que significa realmente comer sano".
Van Der Beek explicó que la siguiente etapa de su vida se convirtió en su nuevo "trabajo a tiempo completo" frente al cáncer: programar citas, gestionar el seguro y catalogar resultados. También relató que aprendió sobre la marcha cómo podía y debía cambiar su dieta .
"Creo que el país (Estados Unidos) está empezando a conectarse con nuestra comida ya reconocer cuánto se procesa y cuánto se aleja de lo que la naturaleza pretendía", dice, al referirse a la importancia de leer las etiquetas y revisar los ingredientes de los alimentos que compran en el supermercado.
"Animaría a todos a hacer lo mismo porque este no es un proceso agradable" , dijo en la entrevista sobre el manejo del cáncer colorrectal . "Creo que todos hemos crecido con muchas suposiciones sobre lo que es saludable y lo que no. Y creo que nos vendría bien deshacernos de ellas".
Van Der Beek compartió cuáles fueron los cambios de hábitos que debían realizar después de su diagnóstico. Su rutina incluyó evitar la comida procesada , el gluten y los lácteos ; coma verduras orgánicas de su huerto y haga ejercicio con regularidad . También aprendió a priorizar su salud mental .
"A veces hay que derrumbarse", dijo. "Pero ahora tengo mucho más amor propio y me acepto... No tenía ni idea de lo negativo que era mi diálogo interno antes de esto".
En la entrevista con PEOPLE se mostró optimista sobre la posibilidad de superar la enfermedad y expresó esperanza respecto a su futuro.
"Realmente no siento que esto vaya a acabar conmigo", dice. "Siento que este será el mayor cambio en mi vida y que haré cambios que de otro modo nunca habría hecho. Que recordaré dentro de un año, cinco años o 30 años y diré: 'Gracias a Dios que sucedió'".
Lamentablemente, el actor James Van Der Beek falleció este miércoles 11 de febrero , tras una dura batalla contra el cáncer colorrectal. Su esposa, Kimberly, confirmó la noticia. El intérprete, grabado por su papel protagónico en la serie de televisión Dawson's Creek , recibió el diagnóstico en agosto de 2023. Sin embargo, decidió hacerlo público hasta noviembre de 2024, con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la temprana y la prevención frente a esta enfermedad.
Fuente: PEOPLE