James Van Der Beek: el síntoma de cáncer que ignoró

James Van Der Beek se sinceró sobre los síntomas que experimentó y que hicieron que una colonoscopia de rutina fuera aún más crucial cuando descubrió que tenía cáncer colorrectal en etapa 3.

"Fue solo un cambio en mis hábitos intestinales", le contó a PEOPLE para el artículo de portada de noviembre de 2024, cuando hizo pública su enfermedad. "Pensé: 'Probablemente deba cambiar un poco mi dieta. Quizás deba dejar el café. Quizás deba dejar de ponerle crema'. Y finalmente lo eliminé de mi dieta, y no mejoró, así que pensé: 'Bueno, mejor voy a que me revisen'". Y lo hizo. El médico especialista le indicó hacerse una colonoscopia para encontrar la causa de sus problemas estomacales.

Se trata de un procedimiento médico de diagnóstico y prevención que permite al especialista visualizar el interior del intestino grueso (colon) y recto utilizando un tubo delgado, flexible y con cámara, llamado colonoscopio. Se introduce por el recto para detectar pólipos, inflamación, sangrado o úlceras, permitiendo tomar biopsias o extirpar lesiones durante el mismo estudio.

Cuando finalmente se acercó al procedimiento, dijo que no estaba preocupado. "Me sentí muy bien al salir de la anestesia porque finalmente lo había hecho y lo había investigado", dice. "Y al salir de la confusión, el gastroenterólogo me dijo, con su tono más amable, que era cáncer ". El actor, de 47 años, aseguró que entró en shock.

"Estoy muy sano", dice. "Tenía un estado cardiovascular increíble. Intenté comer lo más sano posible, según mis conocimientos en ese momento. Aunque desde entonces he aprendido mucho sobre lo que significa realmente comer sano".