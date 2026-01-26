¿Qué es el virus Nipah?: síntomas, contagio y países afectados actualmente

El virus Nipah (VNi) es un virus zoonótico (se transmite de animales a humanos) y también puede transmitirse a través de alimentos contaminados o directamente entre personas. En personas infectadas, causa diversas enfermedades, desde infecciones asintomáticas (subclínicas) hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis mortal. El virus también puede causar enfermedades graves en animales como los cerdos, lo que ocasiona importantes pérdidas económicas a los ganaderos. Aunque el virus Nipah ha causado sólo unos pocos brotes conocidos en Asia, infecta a una amplia gama de animales y causa enfermedades graves y la muerte en las personas, lo que lo convierte en un problema de salud pública.

Brotes pasados

El virus Nipah se detectó por primera vez en 1999 durante un brote entre criadores de cerdos en Malasia. No se han reportado nuevos brotes en Malasia desde 1999. También se identificó en Bangladesh en 2001, y desde entonces se han producido brotes casi anuales en ese país. La enfermedad también se ha identificado periódicamente en el este de la India. Otras regiones pueden estar en riesgo de infección, ya que se ha encontrado evidencia del virus en el reservorio natural conocido ( especie de murciélago Pteropus ) y en varias otras especies de murciélagos en varios países, entre ellos Camboya, Ghana, Indonesia, Madagascar, Filipinas y Tailandia.

Transmisión

Durante el primer brote reconocido en Malasia, que también afectó a Singapur, la mayoría de las infecciones humanas se debieron al contacto directo con cerdos enfermos o sus tejidos contaminados. Se cree que la transmisión se produjo por exposición sin protección a las secreciones de los cerdos o por contacto sin protección con el tejido de un animal enfermo. En brotes posteriores en Bangladesh y la India, el consumo de frutas o productos derivados de ellas (como jugo de dátil crudo) contaminados con orina o saliva de murciélagos frugívoros infectados fue la fuente de infección más probable. Actualmente no existen estudios sobre la persistencia viral en fluidos corporales o en el medio ambiente, incluidas las frutas. También se ha informado de transmisión del virus Nipah de persona a persona entre familiares y cuidadores de pacientes infectados. Durante los brotes posteriores en Bangladesh y la India, el virus Nipah se propagó directamente de persona a persona a través del contacto cercano con las secreciones y excreciones de las personas. En Siliguri (India), en 2001, también se reportó transmisión del virus en un centro de salud, donde el 75 % de los casos se produjeron entre el personal hospitalario o los visitantes. Entre 2001 y 2008, aproximadamente la mitad de los casos reportados en Bangladesh se debieron a la transmisión de persona a persona al atender a pacientes infectados.

Signos, síntomas y tratamientos

Las infecciones humanas varían desde infecciones asintomáticas hasta infecciones respiratorias agudas (leves, graves) y encefalitis mortal. Las personas infectadas presentan inicialmente síntomas como fiebre, dolor de cabeza, mialgia (dolor muscular), vómitos y dolor de garganta. A esto pueden seguir mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos que indican encefalitis aguda. Algunas personas también pueden experimentar neumonía atípica y problemas respiratorios graves, como distrés respiratorio agudo. En casos graves, se presentan encefalitis y convulsiones, que progresan al coma en un plazo de 24 a 48 horas. Se cree que el período de incubación (intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas) oscila entre 4 y 14 días. Sin embargo, se ha informado de un período de incubación de hasta 45 días. La mayoría de las personas que sobreviven a la encefalitis aguda se recuperan por completo, pero se han reportado afecciones neurológicas a largo plazo en los sobrevivientes. Aproximadamente el 20% de los pacientes presentan secuelas neurológicas residuales, como convulsiones y cambios de personalidad. Un pequeño número de personas que se recuperan posteriormente recaen o desarrollan encefalitis de inicio tardío. Se estima que la tasa de letalidad oscila entre el 40% y el 75%. Esta tasa puede variar según el brote, dependiendo de la capacidad local de vigilancia epidemiológica y gestión clínica. Actualmente no existen medicamentos ni vacunas específicos para la infección por el virus Nipah, aunque la OMS ha identificado a Nipah como una enfermedad prioritaria para su Plan de Investigación y Desarrollo. Se recomiendan cuidados intensivos de soporte para tratar las complicaciones respiratorias y neurológicas graves.

Huésped natural: murciélagos de la fruta