Sentadillas: más que para los glútetos, son una herramienta para la fuerza, el equilibrio y la movilidad

Consideradas el “rey” de los ejercicios de fuerza, las sentadillas han trascendido los gimnasios para convertirse en un movimiento clave en la vida diaria.

No solo es uno de los ejercicios más completos para las piernas y los glúteos, sino que, según especialistas de Cleveland Clinic, su impacto alcanza desde la mejora de la postura hasta la prevención de enfermedades crónicas.

Ya sea al levantarse de una silla o al cargar una bolsa de compras, este gesto básico resume los principios de la movilidad, la potencia y el equilibrio que necesitamos a cualquier edad ¿Por qué las sentadillas son tan recomendadas por la ciencia médica? Las respuestas van más allá del entrenamiento: benefician la fortaleza ósea, la salud metabólica y la calidad de vida.

La sentadilla se basa en flexionar y estirar las piernas en coordinación con los glúteos, los cuádriceps y el núcleo. De acuerdo con la guía de Cleveland Clinic, también participan la espalda, los isquiotibiales, los flexores de la cadera, los aductores y las pantorrillas. Esta integración muscular aporta beneficios para la funcionalidad y la resistencia física.

Entre los beneficios de las sentadillas destacan el incremento de fuerza en la parte inferior del cuerpo y la mejora de la postura. Los expertos explican que una ejecución adecuada contribuye a quemar cerca de 35 calorías por minuto y promueve la salud metabólica mediante la estimulación hormonal vinculada al desarrollo muscular.

La práctica frecuente ayuda a mantener la densidad ósea, aspecto relevante para quienes buscan prevenir la osteoporosis y proteger la estructura de los huesos.

Las sentadillas también fortalecen la estabilidad y el equilibrio, factores claves para evitar caídas y lesiones, especialmente en adultos mayores.

El especialista en medicina deportiva y director del Programa de Medicina del Estilo de Vida de Cleveland Clinic Dr. Matthew Kampert señala que unos glúteos fuertes aportan estabilidad en los movimientos diarios.

Flexores de la cadera, aductores y pantorrillas colaboran en sostener el equilibrio y ofrecer seguridad al trasladarse o incorporarse desde una silla.